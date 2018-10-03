«Пари Сен-Жермен» — «Црвена Звезда». Прогноз на матч футбольной Лиги чемпионов 3 октября 2018 года

В среду, 3 октября, «Пари Сен-Жермен» на своем поле примет «Црвену Звезду» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча группы C, которая пройдет на «Парк де Пренс», начнется в 19:55 по московскому времени. Прогноз на «Пари Сен-Жермен» — «Црвена Звезда».

«Пари Сен-Жермен»

Футболисты «Пари Сен-Жермен» начали свой путь в Лиге чемпионов с выездного поражения от «Ливерпуля» (2:3). Уступая по ходу встречи 0:2, парижане нашли в себе силы для того, чтобы отыграться, но в компенсированное ко второму тайму время пропустили решающий мяч.

У себя в чемпионате Франции подопечные Томаса Тухеля выступают куда увереннее, поэтому возглавляют турнирную таблицу.

Парижане провели восемь встреч, в которых одержали восемь побед, набрав 24 очка. В своем последнем матче они на выезде разгромили «Ниццу» (3:0).

В лазарете «Пари Сен-Жермен» находятся Дани Алвес, Левен Кюрзава, Алек Жоржен, Лассана Диарра, Юлиан Дракслер и Тома Менье. Дисквалификацию отбывает Джанлуиджи Буффон.

«Црвена Звезда»

Футболисты «Црвены Звезды» успешно преодолели квалификацию, а в первом туре группового этапа на своем поле сыграли вничью с «Наполи» (0:0).

Подопечные Владана Милоевича преимущественно оборонялись, мало владели мячом, но все равно смогли выстоять под натиском более именитого соперника.

В сербской Суперлиге «Црвена Звезда» — явный лидер. После десяти сыгранных туров она набрала 28 очков, потеряв очки лишь в одной встрече.

На минувших выходных белградцы у себя дома нанесли поражение «Младости» (2:1) и увеличили отрыв от «Партизана» до семи баллов.

Прогноз

Букмекеры не сомневаются в успехе хозяев: победа «Пари Сен-Жермен» — 1.06, победа «Црвены Звезды» — 44.00, ничья — 17.00.

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Очевидно, что в первом туре группового этапа парижане сыграли ниже своих возможностей. Им по-прежнему не хватает командного духа, который позволил бы на равных соперничать с топ-клубами Европы.

Впрочем, когда дело доходит до середняков или аутсайдеров, то «Пари Сен-Жермен», как правило, действует более уверенно, не оставляя сопернику ни единого шанса.

Во всех домашних матчах нынешнего сезона подопечные Томаса Тухеля забили как минимум три мяча. Именно поэтому мы предлагаем присмотреться к ставке «победа хозяев с азиатской форой –2,75» за 1.70.

Другой вариант — «индивидуальный тотал "Пари Сен-Жермен" больше 3,5». Да, ставка немного рискованная, но она может удвоить поставленную сумму. 0