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    Реабилитируются ли парижане за поражение от «Ливерпуля»?

    «Пари Сен-Жермен» — «Црвена Звезда». Прогноз на матч футбольной Лиги чемпионов 3 октября 2018 года

    Лига чемпионов ПСЖ Футбол Франции
    Прогноз на «Пари Сен-Жермен» — «Црвена Звезда»
    Футболисты «Пари Сен-Жермен»
    В среду, 3 октября, «Пари Сен-Жермен» на своем поле примет «Црвену Звезду» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча группы C, которая пройдет на «Парк де Пренс», начнется в 19:55 по московскому времени. Прогноз на «Пари Сен-Жермен» — «Црвена Звезда».
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    «Пари Сен-Жермен»

    Футболисты «Пари Сен-Жермен» начали свой путь в Лиге чемпионов с выездного поражения от «Ливерпуля» (2:3). Уступая по ходу встречи 0:2, парижане нашли в себе силы для того, чтобы отыграться, но в компенсированное ко второму тайму время пропустили решающий мяч.

    У себя в чемпионате Франции подопечные Томаса Тухеля выступают куда увереннее, поэтому возглавляют турнирную таблицу.

    Парижане провели восемь встреч, в которых одержали восемь побед, набрав 24 очка. В своем последнем матче они на выезде разгромили «Ниццу» (3:0).

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    «Црвена Звезда»

    Футболисты «Црвены Звезды» успешно преодолели квалификацию, а в первом туре группового этапа на своем поле сыграли вничью с «Наполи» (0:0).

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    Букмекеры не сомневаются в успехе хозяев: победа «Пари Сен-Жермен» — 1.06, победа «Црвены Звезды» — 44.00, ничья — 17.00.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Очевидно, что в первом туре группового этапа парижане сыграли ниже своих возможностей. Им по-прежнему не хватает командного духа, который позволил бы на равных соперничать с топ-клубами Европы.

    Впрочем, когда дело доходит до середняков или аутсайдеров, то «Пари Сен-Жермен», как правило, действует более уверенно, не оставляя сопернику ни единого шанса.

    Во всех домашних матчах нынешнего сезона подопечные Томаса Тухеля забили как минимум три мяча. Именно поэтому мы предлагаем присмотреться к ставке «победа хозяев с азиатской форой –2,75» за 1.70.

    Другой вариант — «индивидуальный тотал "Пари Сен-Жермен" больше 3,5». Да, ставка немного рискованная, но она может удвоить поставленную сумму. 0

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    Прогноз на «Пари Сен-Жермен» — «Црвена Звезда». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70. В среду, 3 октября, «Пари Сен-Жермен» на своем поле примет «Црвену Звезду» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча группы C, которая пройдет на «Парк де Пренс», начнется в 19:55 по московскому времени.
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