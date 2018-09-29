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    «Уфа» — «Енисей». Прогноз и ставки на матч РПЛ 29 сентября 2018 года

    РПЛ Футбол России Урал Енисей
    Прогноз на «Уфа» — «Енисей»
    Павел Рожков
    В субботу, 29 сентября, в девятом туре российской Премьер-лиги «Уфа» на своем поле будет принимать красноярский «Енисей». Встреча пройдет на стадионе «Нефтяник» и начнется в 16:30 по мск. Прогноз на «Уфа» — «Енисей».
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    «Уфа»

    Уфимцы набрали в восьми турах Премьер-лиги всего лишь пять очков и расположились на предпоследнем месте в турнирной таблице.

    Такие низкие результаты связаны с выступлением команды Сергея Томарова в Лиге Европы, где они были остановлены в шаге от группового этапа, уступив шотландскому «Рейнджерсу» (1:1 и 0:1).

    На данный момент у «Уфы» 9-матчевая безвыигрышная серия во всех турнирах, а в чемпионате она не знает радости побед в шести играх подряд, проиграв при этом пять из них.

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    Единственная победа в РПЛ была добыта еще во втором туре, дома над «Анжи» (3:0). Матч минувшего тура, который «горожане» свели вничью с «Ростовом» (0:0), прервал из 5-матчевую серию поражений.

    Также с результатом 0:0 завершился и их кубковый поединок с «Нижним Новгородом», но в серии послематчевых пенальти они уступили дорогу младшим по классу и прекратили борьбу за трофей.

    «Енисей»

    Красноярская команда на данный момент замыкает турнирную таблицу РПЛ, она имеет столько же очков, как и их предстоящий противник, но уступает ему по дополнительным показателям.

    Свои первые баллы в элите «львы» набрали только в третьем туре, поделив очки в домашнем матче с ЦСКА (1:1), тогда же был забит и первый гол.

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    В последних двух матчах чемпионате подопечные Дмитрия Аленичева минимально проиграли. В седьмом туре в гостях «Рубину» (0:1), в восьмом — дома «Уралу» (1:2). Все три выездных поединка в элите «красно-синие» проиграли с общим счетом 0:6.

    В отличии от своего предстоящего противника «Енисей» вышел в 1/8 финала Кубка России, обыграв второлиговую «Луки-Энергию» со счетом 2:1.

    Прогноз

    «Енисей» на выезде еще не забивал в этом сезоне. И в этом поединке у красноярцев будет хороший шанс открыть счет забитым в гостях, к тому же соперник у них для этого подходящий. За очки они могут и не зацепиться, но вот гол забить им вполне по силам.

    Наш прогноз на этот матч — «Енисей» забьет: да за 1.71 0

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    Прогноз на «Уфа» — «Енисей». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.71. В субботу, 29 сентября, в девятом туре российской Премьер-лиги «Уфа» на своем поле будет принимать красноярский «Енисей». Встреча пройдет на стадионе «Нефтяник» и начнется в 16:30 по мск.
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