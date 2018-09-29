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    Кто одержит победу в римском дерби?

    «Рома» — «Лацио». Прогноз и ставки на Серию А 29 сентября 2018 года

    Серия A Футбол Италии Рома Лацио
    Прогноз на «Рома» — «Лацио»
    «рома» — «Лацио»
    В рамках седьмого тура итальянской Серии А «Рома» на своем поле сыграет с «Лацио». Встреча пройдет 29 сентября и начнется в 16:00 мск. Прогноз на «Рома» — «Лацио».
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    «Рома»

    «Волки» в прошлом сезоне финишировали в тройке, но новый сезон проходит не слишком гладко. Начав чемпионат Италии с победы над «Торино» (1:0) затем в трех матчах подопечные Эусебио ди Франческо набрали лишь 2 очка: ничьи с «Аталантой» (3:3) и «Кьево» (2:2) и поражение от «Милана» (1:2).

    Не удался и старт в еврокубках — римляне были в Испании разгромлены мадридским «Реалом» со счетом 0:3. Вернувшись домой столичный клуб проиграл «Болонье» со счетом 0:2.

    А в последнем матче «Рома» на своем поле разгромила «Фрозиноне», забив 4 безответных мяча. В результате, после 6 туров римский клуб находится на 10-м месте с 8 очками и разницей забитых и пропущенных 10-8.

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    • Лучший бомбардир команды — Хавьер Пасторе с 2 голами и ассистом, еще 2 мяча у Стефана Эль-Шаарави.

    В предстоящем матче из-за травм могут не сыграть Алессандро Флоренци и Хавьер Пасторе.

    Все прогнозы на Серию А

    В прошлом сезоне «Рома» победила «Лацио» на своем поле со счетом 2:1, в гостях сыграв 0:0. Годом ранее команды обменялись гостевыми победами в чемпионате (2:0 и 3:1) и домашними победами в Кубке Италии ( 2:0, 3:2 — в финал вышел «Лацио»).

    «Лацио»

    «Орлы» по итогам прошлого сезона финишировали на пятой строке, а в этом сезоне стартовали не слишком удачно, потерпев два поражения.

    Правда, соперниками «Лацио» в первых турах были «Ювентус» и «Наполи», которым римская команда и проиграла со счетом 0:2 и 2:3 соответственно.

    Затем последовала пятиматчевая победная серия. В третьем туре подопечные Симоне Индзаги принимали на своем поле новичка элиты «Фрозиноне» и обыграли его с минимальным счетом 1:0.

    Выездной матч с «Эмполи» также завершился минимальной победой, а в рамках Лиги Европы «Лацио» на своем поле победил «Апполон» со счетом 2:1.

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    • Затем римляне на своем поле разгромили «Дженоа» (4:1), а в последнем матче на выезде одолели «Эмполи» (2:1).

    После 6 туров римский клуб с 12 очками и разницей мячей 9-6 занимает 4-е место. Лучший бомбардир команды — Чиро Иммобиле с 3 голами.

    Прогноз

    Букмекеры считают «Рому» фаворитом матча. На победу команды хозяев дается коэффициент 2,40 тогда как на ничью — 3,55, а на успех «Лацио» — 2,85.

    Из последних десяти встреч команд лишь две закончились вничью, при шести победах «Ромы», и лишь в одной было забито меньше двух голов.

    Несмотря что «Рома» чаще побеждает на своем поле, «Лацио» выглядит фаворитом, можно прогнозировать, что победная серия «орлят» продлится и в дерби. Тем не менее, дерби живет по своим законам. Самый маловероятный вариант — ничья.

    Интересны также варианты «забьют обе» за 1,55, ТБ 2,5 за 1,65 и «Рома выиграет один из таймов» за 1,70. 0

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    Прогноз на «Рома» — «Лацио». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.95. В рамках седьмого тура итальянской Серии А «Рома» на своем поле сыграет с «Лацио». Встреча пройдет 29 сентября и начнется в 16:00 мск.
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