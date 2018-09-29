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    «Реал» не дрогнет перед «Атлетико»

    «Реал» — «Атлетико». Прогноз и ставки на матч Примеры 29 сентября 2018 года

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    Прогноз на «Реал» — «Атлетико»
    «Реал» уступил «Атлетико» в Суперкубке УЕФА месяц назад
    В седьмом туре испанского первенства «Реал» на своем поле примет «Атлетико». Матч начнется в 21:45 по Москве. Прогноз на «Реал» — «Атлетико».
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    «Реал»

    «Реал» после шести туров чемпионата Испании идет в турнирной таблице на втором месте. «Сливочные» два раза уже теряли очки и, имея в активе 13 баллов, отстали от «Барселоны» — пока, правда, только по разнице мячей.

    Подопечные Хулена Лопетеги стартовали с трех побед, однако потеряли очки в четвертом и шестом турах. Сперва «Сливочные» обыграли «Хетафе» (2:0), затем с одинаковым счетом 4:1 разгромили «Жирону» и «Леганес», после чего сыграли вничью с «Атлетиком» (1:1), тогда как за победой над «Эспаньолом» (1:0) последовало разгромное поражение от «Севильи» (0:3).

    Внезапно «Сливочные» выглядели командой, которую вполне можно обыгрывать, а их грядущий соперник — это не тот оппонент, у которого есть милосердие. В связи с этим субботнее дерби выглядит еще более интригующим, ведь та же «Севилья» показала, что у мадридцев есть множество уязвимых мест, особенно в отсутствие перенесшего операцию Иско, которыми можно воспользоваться.

    «Атлетико»

    Текущая кампания началась для «Атлетико» откровенно неудачно: вместо подтверждения своих чемпионских притязаний он одержал только одну победу в четырех стартовых турах — над «Райо Вальекано» (1:0) в домашних стенах. Поединок на выезде против «Валенсии» (1:1), а также встреча с «Эйбаром» (1:1) на своем поле завершились вничью.

    После этого гостевой матч против «Сельты» (0:2) не принес и одного балла. Однако победа над «Монако» на его поле (2:1) в первом туре группового раунда Лиги чемпионов придала уверенности мадридцам в своих силах.

    Подтверждением этому служит то, что в следующих двух поединках, которые пришлись на Примеру, «Матрасники» обыграли «Хетафе» (2:0) и «Уэску» (3:0). Благодаря этим победам клуб поднялся на третье место, отстав от ближайшего оппонента и лидирующей «Барселоны» на два очка.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,10, тогда как успех гостей оценивается в 3,50, а ничья — в 3,40.

    Рекомендуем ставить на то, что «Реал» выиграет, и обе команды забьют за 3,90. 0

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