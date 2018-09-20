«Акхисар Беледиеспор» — «Краснодар». Прогноз на Лигу Европы 20 сентября 2018 года

В первом матче группового этапа Лиги Европы 2018-2019 «Краснодар» на выезде сыграет с турецким «Акхисар Беледиеспором». Матч пройдет 20 сентября. Начало встречи — в 19:55. Прогноз на «Акхисар Беледиеспор» — «Краснодар».

«Акхисар Беледиеспор»

«Акхисар» в этом сезоне дебютирует в еврокубках. Клуб завоевал это право благодаря сенсационной победе в Кубке Турции. При этом «Акхисару» не пришлось проходить квалификацию — команда напрямую попала в групповой этап.

В новом сезоне «Акхисар» также уже успел обзавестись трофеем — в матче за Суперкубок Турции команда по пенальти обыграла «Галатасарай» (1:1 и 5:4).

А вот в чемпионате Турции у «Акхисара» на старте сезона все очень плохо — в пяти матчах команда два раза сыграла вничью и трижды уступила. Вничью завершились матчи против «Ризеспора» (1:1) и «Сивасспора» (1:1), а поражениями — поединки против «Бешикташа» (1:2), «Истанбула» (1:3) и «Анкарагюджю» (0:1).

Набрав лишь 2 очка, «Акхисар» пока замыкает турнирную таблицу турецкой Суперлиги. Такой результат привел к тренерской отставке — в начале недели был уволен Сафет Сушич, который руководил командой только с этого лета.

Как видим, «Акхисар» практически не уходит с поля без забитого гола (команда забивала в пяти матчах сезона, два мяча из пяти — на счету экс-игрока «Кубани» Евгения Селезнева), однако и похвастаться высокой результативностью не может. В то же время во всех шести поединках команда пропускала как минимум по разу.

«Краснодар»

«Краснодар» также завоевал прямую путевку в Лигу Европы — прошлый сезон команда завершила на четвертом месте в чемпионате России.

В отличие от «Акхисара», «быки» уже имеют опыт выступления в Лиге Европы. Их лучшим результатом является выход в 1/8 финала в сезоне 2016-2017. на пути к этому результату «Краснодар», к слову, прошел как раз турецкий клуб — «Фенербахче».

Все прогнозы на футбол

В новом сезоне подопечные Мурада Мусаева пока играли только в национальном первенстве. В семи матчах «Краснодар» одержал четыре победы, один раз сыграл вничью и дважды проиграл. После семи туров, набрав 13 очков, «быки» идут в чемпионате на четвертом месте.

После трех побед с минимальным преимуществом (2:1 над «Уралом», 1:0 над «Уфой» и 2:1 над «Локомотивом») «Краснодар» прорвало в матче против «Анжи», который как раз предшествовал старту в Лиге Европы — 4:0. Важно, что победа над чемпионом и разгром «Анжи» были добыты в последних двух турах (хоть и с паузой на матчи сборных).

Уступали краснодарцы в чемпионате также с разницей в один мяч — 1:2 в матче против «Рубина» и 0:1 против «Спартака». А вничью завершился поединок с «Оренбургом» (1:1).

Лучшим бомбардиров команды на данном отрезке стал Вандерсон, который отличился тремя забитыми голами.

Прогноз

Букмекеры считают российский клуб фаворитом этого матча. На победу «Краснодара» дается коэффициент 2,23, тогда как на ничью — 3,48, а на успех «Акхисара» — 3,54.

«Краснодар», который набрал неплохую форму, должен пользоваться разобранным состоянием дебютанта еврокубков. Вряд ли краснодарцам удастся одержать легкую победу, однако взять три очка в матче против аутсайдера чемпионата Турции команде под силу.

Наш прогноз на матч — победа «Краснодара» с коэффициентом 2,23. Также можно рассмотреть вариант со ставкой на тотал меньше 2,5 голов с коэффициентом 1,72. 0