«Уотфорд» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч АПЛ 15 сентября 2018 года

В субботу, 15 сентября, в рамках пятого тура чемпионата Англии (АПЛ) встретятся «Уотфорд» и «Манчестер Юнайтед». Матч пройдет на стадионе «Викерейдж Роуд». Начало встречи — в 19:30 по мск. Прогноз на «Уотфорд» — «Манчестер Юнайтед».

«Уотфорд»

Уже который сезон «Уотфорд» мощно начинает сезон, что заставляет предрекать скорый спад в игре коллектива — именно так и происходило в предыдущие кампании. Что примечательно, предсезонная подготовка не предвещает такого старта, ведь «Шершни» выиграли два матча из пяти.

Однако стоило начаться официальным поединкам, как клуб начал добывать победу за победой: по итогам пяти игр (четыре в АПЛ и одна в Кубке Лиги) у него пять выигрышей.

При этом подопечные прекрасно знакомого российским болельщикам по работе с «Рубином» Хави Грасии в каждом из матчей забивали минимум два мяча (только в одном больше — три пропустил «Бернли» в чемпионате).

Календарь и таблица АПЛ

В то же время, нужно отметить, что залогом такого успеха во многом стала надежная оборона, которую соперники смогли пробить лишь три раза с начала сезона.

Последним пострадавшим от «Уотфорда» оказался один из лидеров «Тоттенхэм» (2:1), несмотря на то, что именно он вел в счете.

«Манчестер Юнайтед»

Еще накануне новой кампании было понятно, что «Манчестер Юнайтед» ожидает непростой футбольный год хотя бы потому, что об этом предупреждал его менеджер Жозе Моуринью.

Можно спорить о том, стало ли причиной тому недостаточное усиление, как это имеет в виду португальский тренер, либо же сама персона наставника, чей стиль работы провоцирует напряжение внутри команды, а тактика не позволяет футболистам действовать раскованно, но ее проблемы читались.

И то, что в первых трех турах манкунианцы дважды проиграли, стало прекрасным тому подтверждением. Конечно, уверенная победа над «Бернли» при хорошей игре на выезде, где сложно приходится любому визитеру, должна была придать «Красным Дьяволам» уверенности в своих силах, но с учетом того, что кларетовые подошли к игре в разобранном состоянии после вылета из Лиги Европы и 2,5 суток отдыха, не стоит спешить с выводами о прогрессе «МЮ».

Постоянные слухи о разногласиях между рулевым коллектива и его звездными исполнителями, в частности Полем Погба, не позволяют игрокам успокоиться и думать только о футболе. Что уж говорить о спекуляциях в прессе по поводу того, что Зинедин Зидан только и ожидает ухода Моуринью, чтобы прийти на его место уже в скором будущем.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,91, тогда как успех хозяев оценивается в 4,00, а ничья — в 3,40. По нашему мнению, «Шершни» все еще способны удивить, потому рекомендуем ставить на то, что их главный бомбардир Трой Дини забьет, и «Уотфорд» выиграет за 8,00. 0