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    «Лидс» — «Мидлсбро». Прогноз и ставки на матч Чемпионшипа 31 августа 2018 года

    Чемпионшип Футбол Англии Лидс Мидлсбро
    Прогноз на «Лидс» — «Мидлсбро»
    Тони Пьюлис
    31 августа «Лидс» примет «Мидлсбро» в рамках 6-го тура Чемпионшипа. Матч начнется в 21:45 по Москве. Прогноз на «Лидс» — «Мидлсбро».
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    «Лидс»

    После 5-ти туров «Лидс» занимает первое место в турнирной таблице. Но только по дополнительным показателям — у «павлинов» просто лучше разница мячей (+10).

    Действительно, с начала сезона команда марсело Бьелсы выдает регулярно неплохую игру в атаке — меньше двух «белые» не забивали.

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    • Отдельно отметим разгром одного из лидеров прошлого сезона «Дерби Каунти». Даже фактор чужого поля не помешал «Лидс» разгромить соперника со счетом 4:1.

    При этом команда Марсело Бьелсы не выделяется феноменальными статистическими показателями: по ударам (10,6 за игру), угловым (4,8) и даже карточкам (1,6) находятся где-то в серединке соответствующих таблиц.

    «Мидлсбро»

    Преследует «павлинов» не кто иной, как «боро». Однако недостаток в три забитых гола позволяет команде Тони Пьюлиса занимать только второе место.

    Но чем выделяется «Мидлсбро», так это строгостью в обороне. За пять туров «речники» пропустили всего два гола, хотя в соперниках были и крепкий «Бристоль», и совсем неплохой «Шеффилд Юнайтед».

    «Смогги» — одни из самых терпимых ребят в Чемпионшипе. В среднем за один матч они нарушают правила 9,6 раза. Это четвертый показатель снизу. Причем эти фолы не грубые — средний показатель «Мидлсбро» по желтым равен 1,4 за игру.

    Прогноз

    Встреча двух лидирующих и примерно равных команд. Любовь англичан к футболу любого уровня. Заполненность стадиона. Обоюдные домашние победы в личных матчах прошлого сезона. Сложите все эти факторы и получите многообещающую вывеску центрального матча 6-го тура.

    У «павлинов» будет определенное преимущество. Дело даже не в стадионе, а в уверенности в своих силах. Ведь на данный момент в Чемпионшипе нет команды, которая лучше реализовывала свои моменты. В среднем «Лидс» превращает в голы 26,4% своих ударов.

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    • При этом почти все мячи приходят с игры. У того же «Мидлсбро» показатель реализации находится на уровне 17% при шести угловых в среднем.

    Мы больше склоняемся к ничейному результату — все-таки начало сезона, и рисковать потенциальным отрывом никто не хочет. Но это Чемпионшип; здесь может случиться все. Поэтому выбираем более мягкий вариант — «Обе забьют» за 1,80. 0

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    Прогноз на «Лидс» — «Мидлсбро». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.80. 31 августа «Лидс» примет «Мидлсбро» в рамках 6-го тура Чемпионшипа. Матч начнется в 21:45 по Москве.
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