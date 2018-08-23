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    «Сигма Оломоуц» — «Севилья». Прогноз на Лигу Европы 23 августа 2018 года

    Лига Европы Севилья Футбол Испании
    Прогноз на «Сигма Оломоуц» — «Севилья»
    Нолито
    В рамках 4-го раунда квалификации ЛЕ «Сигма Оломоуц» примет «Севилью». Матч состоится 23 августа и начнется в 20:00 по Москве. Прогноз на «Сигма Оломоуц» — «Севилья».
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    «Сигма Оломоуц»

    Лига Европы. Нынешний розыгрыш второго по престижности евротурнира стартовал для чешской команды с третьего раунда квалификации. В двухматчевом противостоянии «Сигма Оломоуц» прошла «Кайрат» (2:0; 2:1).

    Стиль игры. Даже на своем стадионе команда Вацлава Йилека выставила довольно оборонительные 4-4-1-1. Отметим большое количество грубости на поле: за два матча было 31 нарушение, четыре желтых карточки и одно удаление.

    Касательно активности по таймам и месту проведения матча ничего особенного сказать не можем. Оломоуцкие футболисты старались выдавать равные половины каждого матча, а на выезде нанесли всего на три удара меньше, чем дома.

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    • Ключевые особенности. «Hanаci» в прошлом розыгрыше Первой лиги Чехии показали себя больше домашней командой. За 15 игр на своем стадионе «Сигма» добыла 33 очка и пропустила всего пять голов.

    Тогда как на чужих полях она смогла разжиться 22-мя очками и пропустила 17 голов. В плане личной результативности показатели практически идентичные: 21 дома и 20 — на выезде.

    «Севилья»

    Лига Европы. Подопечные Пабло Мачина начали свой путь в ЛЕ со второго раунда квалификации, в котором очень легко прошли венгерский «Уйпешт» (4:0; 3:1). Севильцы наносили как минимум 18 ударов за матч и заставили соперника наиграть на удаление.

    Противостояние третьего раунда против «Жальгириса» «Севилья» тоже начинала дома. И снова забила в первом тайме. Правда, больше отличиться не смогла. Зато на выезде «напихала» сопернику пять безответных мячей.

    Стиль игры. На выезде была ставка на блицкриг — однозначно. В ответном поединке с литовцами «красно-белые» нанесли 13 ударов из 19-ти именно в первом тайме. Да и на «Писхуане» «нервионцы» наносили в первом тайме хотя бы на один удар, а все-таки больше.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Ключевые особенности. Пабло Мачин продолжает строить остроатакующую команду. В среднем в Лиге Европы «Севилья» пробивала по воротам соперников 21,7 раза за матч. При этом средняя точность составила 43,7%. Для квалификации маловато, но в целом довольно неплохо.

    Прогноз

    Проанализировав показатели команд, самой выгодной видим ставку на победу «Севильи» по угловым. Соперники «нервионцев» в среднем подавали всего 1,75 корнера за матч. «Сигма» же сама подавала в среднем 4,5 угловых за 90 минут игры, а соперникам позволяла около трех-четырех подач с угла поля.

    Учитывая, что пока данного исхода нет, предлагаем остановить свой выбор на ставке «1 тайм: Севилья забьет» за 1,53. 0

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    Прогноз на «Сигма Оломоуц» — «Севилья». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.53. В рамках 4-го раунда квалификации ЛЕ «Сигма Оломоуц» примет «Севилью». Матч состоится 23 августа и начнется в 20:00 по Москве.
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