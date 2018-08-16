«Зенит» — «Динамо» Минск. Прогноз и ставки на матч футбольной Лиги Европы 16 августа

В четверг, 16 августа, петербургский «Зенит» на своем поле примет минское «Динамо» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча, которая пройдет в Санкт-Петербурге, начнется в 20:00 по московскому времени. Прогноз на «Зенит» — «Динамо» Минск.

«Зенит»

Сезон для питерцев, прошедших предсезонку под руководством нового главного тренера Сергея Семака, начался довольно удачным стартом в РПЛ.

В первом туре национального первенства «сине-бело-голубые» одержали непростую выездную победу над новичком лиги «Енисеем» (2:0). Голы на свой счет записали Артем Дзюба и Далер Кузяев (на счету которого еще и ассист), отличившиеся в последней десятиминутке.

Во втором туре «Зенит» с некоторыми проблемами, но все же одолел тульский «Арсенал» (1:0), в воротах которого в середине второго тайма расписался Олег Шатов.

А вот первый матч с «Динамо» в Лиге Европы обернулся настоящим кошмаром. Семак решил устроить ротацию состава в матче с «легким соперником», поменяв шесть игроков, включая голкипера.

Минчане наказали «Зенит» за недооценку, забив четыре безответным мяча. Голкипер Юрий Лодыгин привез первый гол и откровенно не спас еще в двух моментах.

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Вернувшись в Россию, «Зенит» одержал третью подряд победу в РПЛ, обыграв на выезде казанский «Рубин» (1:0). Единственный мяч Александр Ерохин забил в концовке матча, когда питерцы играли в меньшинстве.

«Динамо» Минск

В текущем розыгрыше Лиги Европы подопечные Сергея Гуренко стартовали с первого квалификационного раунда, где их соперником стал североирландский «Дерри Сити». Минчане выиграли в гостях 2:0, но проиграли дома 1:2.

Во втором раунде динамовцы встречались со словацким клубом «ДАК 1904» и одержали две победы — 3:1 в гостях и 4:1 дома.

В промежутке между этими встречами минчане разгромили в национальном кубке клуб «Энергетик-БГАТУ» на выезде со счетом 7:0.

Обыграв на своем поле «Зенит» со счетом 4:0, белорусский клуб одержал еще одну победу в Кубке Белоруссии, победив на своем поле «Минск» со счетом 2:0.

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В чемпионате Белоруссии «Динамо» на данный момент занимает второе место. От лидирующего БАТЭ оно отстает на семь очков, но имеет игру в запасе. Четыре последние встречи национального первенства «бело-синие» выиграли.

Победная же серия команды во всех турнирах составляет 6 матчей.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Зенита» — 1,17, победа «Динамо» — 13,0, ничья — 8,00.

«Зенит» на своем поле, будет стараться продемонстрировать желание отыграться. Никакой недооценки соперника уже не будет.

Однако, несмотря на победы в РПЛ, внятной атакующей игры у команды до сих пор нет — это были победы скорее вопреки логике. Петербургская команда забьет на своем поле 1-2 гола, но пройти дальше, конечно, ей не удастся.

«Динамо» будет глубоко обороняться, удерживая преимущество и вряд ли побежит в атаку. Матч с «Рубином» показал, как тяжело питерцам против таких команд. К тому же, не будет поддержки в виде своих болельщиков — трибуны дисквалифицированы УЕФА.

Также интересны варианты «обе забьют — нет» за 1,70, ТМ 3,5 за 1,61, и «Первый тайм/матч — Зенит/Зенит» за 1,57. 0