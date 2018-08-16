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    «Зенит» — «Динамо» Минск. Прогноз и ставки на матч футбольной Лиги Европы 16 августа

    Лига Европы Зенит Футбол России
    Прогноз на «Зенит» — «Динамо» Минск
    «Зенит» — «Динамо» Минск
    В четверг, 16 августа, петербургский «Зенит» на своем поле примет минское «Динамо» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча, которая пройдет в Санкт-Петербурге, начнется в 20:00 по московскому времени. Прогноз на «Зенит» — «Динамо» Минск.
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    «Зенит»

    Сезон для питерцев, прошедших предсезонку под руководством нового главного тренера Сергея Семака, начался довольно удачным стартом в РПЛ.

    В первом туре национального первенства «сине-бело-голубые» одержали непростую выездную победу над новичком лиги «Енисеем» (2:0). Голы на свой счет записали Артем Дзюба и Далер Кузяев (на счету которого еще и ассист), отличившиеся в последней десятиминутке.

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    • Во втором туре «Зенит» с некоторыми проблемами, но все же одолел тульский «Арсенал» (1:0), в воротах которого в середине второго тайма расписался Олег Шатов.

    А вот первый матч с «Динамо» в Лиге Европы обернулся настоящим кошмаром. Семак решил устроить ротацию состава в матче с «легким соперником», поменяв шесть игроков, включая голкипера.

    Минчане наказали «Зенит» за недооценку, забив четыре безответным мяча. Голкипер Юрий Лодыгин привез первый гол и откровенно не спас еще в двух моментах.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Вернувшись в Россию, «Зенит» одержал третью подряд победу в РПЛ, обыграв на выезде казанский «Рубин» (1:0). Единственный мяч Александр Ерохин забил в концовке матча, когда питерцы играли в меньшинстве.

    «Динамо» Минск

    В текущем розыгрыше Лиги Европы подопечные Сергея Гуренко стартовали с первого квалификационного раунда, где их соперником стал североирландский «Дерри Сити». Минчане выиграли в гостях 2:0, но проиграли дома 1:2.

    Во втором раунде динамовцы встречались со словацким клубом «ДАК 1904» и одержали две победы — 3:1 в гостях и 4:1 дома.

    В промежутке между этими встречами минчане разгромили в национальном кубке клуб «Энергетик-БГАТУ» на выезде со счетом 7:0.

    Обыграв на своем поле «Зенит» со счетом 4:0, белорусский клуб одержал еще одну победу в Кубке Белоруссии, победив на своем поле «Минск» со счетом 2:0.

    Все прогнозы на футбол

    В чемпионате Белоруссии «Динамо» на данный момент занимает второе место. От лидирующего БАТЭ оно отстает на семь очков, но имеет игру в запасе. Четыре последние встречи национального первенства «бело-синие» выиграли.

    Победная же серия команды во всех турнирах составляет 6 матчей.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Зенита» — 1,17, победа «Динамо» — 13,0, ничья — 8,00.

    «Зенит» на своем поле, будет стараться продемонстрировать желание отыграться. Никакой недооценки соперника уже не будет.

    Однако, несмотря на победы в РПЛ, внятной атакующей игры у команды до сих пор нет — это были победы скорее вопреки логике. Петербургская команда забьет на своем поле 1-2 гола, но пройти дальше, конечно, ей не удастся.

    «Динамо» будет глубоко обороняться, удерживая преимущество и вряд ли побежит в атаку. Матч с «Рубином» показал, как тяжело питерцам против таких команд. К тому же, не будет поддержки в виде своих болельщиков — трибуны дисквалифицированы УЕФА.

    Также интересны варианты «обе забьют — нет» за 1,70, ТМ 3,5 за 1,61, и «Первый тайм/матч — Зенит/Зенит» за 1,57. 0

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