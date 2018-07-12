ЧМ-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная Франции Франция убила игру, задушила Бельгию и вышла в финал Сборная Франции ликуетДневник ЧМ-2018. Франция в финале, непробиваемый Льорис и ныряльщик Мбаппе ЧМ-2018. Франция — Бельгия 1:0Фотогалерея: ЧМ-2018. Франция — Бельгия 1:0
    Короче, ЧМ. 10 и 11 июля
    Весь ЧМ-2018 за две минуты
  • 07:57
    • Жирков этим летом мог перейти в «Краснодар»
  • 07:49
    • «Манчестер Сити» объявил о переходе Мареза
  • 22:56
    • Гол Юмтити бельгийцам вывел сборную Франции в финал ЧМ-2018
  • 18:53
    • «Реал» объявил о переходе Роналду в «Ювентус»
  • 21:51
    • Жирков объявил о завершении международной карьеры
  • 21:06
    • «Ювентус» огласил детали перехода Роналду из «Реала»
    Все новости спорта

    Словенцы разгромят санмаринцев

    «Рудар» — «Тре Фиори». Прогноз и ставки на матч первого квалификационного раунда Лиги Европы 12 июля

    Лига Европы
    Прогноз на «Рудар» — «Тре Фиори»
    Футболисты «Рудара»
    В четверг, 12 июля, в поединке первого отборочного раунда Лиги Европы словенский «Рудар» на своем поле примет «Тре Фиори» из Сан-Марино в первом матче. Поединок, который пройдет в Веленье, начнется в 18:30 по мск. Прогноз на «Рудар» — «Тре Фиори».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Рудар»

    Клуб из города Веленье по итогам прошлого чемпионата Словении занял четвертое место, отстав от чемпиона «Олимпии» аж на 30 очков.

    После окончания первенства «черно-зеленые» провели четыре контрольных поединка. Три из них они завершили ничейными результатами и один матч проиграли.

    Все прогнозы на футбол

    «Рудар» только четвертый раз будет брать участие в еврокубках. Максимальное достижение словенской команды — проход одного раунда.

    Последний раз словенцы брали участие в Лиги Европы-2014/15, где они на стадии первого квалификационного этапа проиграли по пенальти албанской «Лячи» (1:1 и 1:1 — по пенальти 2:3).

    «Тре Фиори»

    7-кратный чемпионов Сан-Марино в прошлом сезоне завоевал бронзовые медали и возьмет участие в четвертый раз в еврокубках.

    Три года подряд с 2009 по 2011 «желто-синие» брали участие в Лиги чемпионов и всегда заканчивали выступление на первой стадии отбора.

    В шести проведенных матчах «три цветка» добились две ничьи и четыре раза проиграли. В сезоне 2009/10 «Тре Фиори» уступил путевку в следующий этап соревнований «Сан-Хулии» из Андорры только в серии послематчевых пенальти (1:1 и 1:1 по пенальти 4:5). В других встречах ЛЧ санмаринцы проиграл с общим счетом 2:12.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    В этом розыгрыше Лиги Европы «Тре Фиори» первый раз в своей еврокубковой истории смог преодолеть первый раунд, одолев по сумме двух встреч валлийский «Бала Таун» (3:0 и 0:1).

    Прогноз

    В этой игре букмекеры считают фаворитом матча «Рудар», оценивая победу хозяев с коэффициентом 1,18.

    За успех «Тре Фиори» предлагают 14,00, а ничью оценивают с коэффициентом 7,10

    Клуб из Сан-Марино на европейской арене слабо играет на выезде. Скорее всего, в предстоящем поединке хозяева должны сломить сопротивление гостей, забив в их ворота не один мяч.

    Рекомендуем поставить на — победа «Рудара» с форой (-2) за 1,84 или «Рудар» победит и ТБ 2,5 за 1,62. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    1,90
  • Роджер Федерер — Кевин Андерсон
  • Сегодня в 15:00
    •  1,99
  • Астана — Сутьеска
  • Сегодня в 17:00
    •  2,66
  • Лудогорец — Крусейдерс
  • Сегодня в 20:00
    •  3,10
  • Хорватия — Англия
  • Сегодня в 21:00
    •  1,64
  • Габала — Прогресс Нидеркорн
  • Завтра в 19:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Андрей Ярмоленко
  • Трансферный дайджест. 3-9 июля
    • 17:48 09/07/2018     Кевин Де Брёйне
  • Топ-4 лучших игрока ЧМ-2018 от полуфиналистов
    • 16:07 09/07/2018     Неймар выглядит для «Реала» самой желанной кандидатурой на замену Роналду
  • Пять кандидатов на замену Роналду
    • 00:34 07/07/2018
    Футбол. Прогноз на «Рудар» — «Тре Фиори». В четверг, 12 июля, в поединке первого отборочного раунда Лиги Европы словенский «Рудар» на своем поле примет «Тре Фиори» из Сан-Марино в первом матче. Поединок, который пройдет в Веленье, начнется в 18:30 по мск.
    Тоже интересно
    Луис Энрике призван вернуть славные времена для сборной Испании Футбол Луис Энрике: Оправданный риск для сборной ИспанииЛуис Энрике возглавил сборную Испании. Реакция прессы Вчера в 22:520
  • 20:18
    • «Локомотив» подтвердил переход игрока сборной Нигерии
  • 07:43
    • Дешам: Через 1-2 года мои футболисты станут еще лучше
  • 07:25
    • Мартинес: Разница между нами и французами — сантиметры
    Фотогалерея ЧМ-2018. Хорватия — Англия. Перед матчем11 июля в Москве состоится второй полуфинал ЧМ-2018 между сборными Хорватии и Англии. Накануне команды провели пресс-конференции и открытые тренировки. Фоторепортаж 01:24
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Бельгийцы продолжат забивать
  • 3,23
    •
  • 22:46
    • Капелло: Не думал, что «Ювентус» сможет заполучить Роналду
  • 22:31
    • Украинец Михайлюк стал игроком «Лейкерс»
  • 22:17
    • Роналду легко адаптируется к чемпионату Италии, считает Гуренко
    Тьерри Анри Футбол Французская легенда в Бельгии. Анри впервые будет противостоять родинеЛегендарный форвард входит в тренерский штаб сборной Бельгии, которая в полуфинале чемпионата мира сыграет с командой Франции Вчера в 19:390
  • 19:32
    • Роналду: Настало время начать новый этап в моей жизни
  • 19:10
    • Серена Уильямс сыграет с Гёргес в полуфинале Уимблдона
  • 17:36
    • Полузащитник сборной Уругвая перешел в «Арсенал»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100 000
  • рублей
    бонус
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие