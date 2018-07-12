«Рудар» — «Тре Фиори». Прогноз и ставки на матч первого квалификационного раунда Лиги Европы 12 июля

В четверг, 12 июля, в поединке первого отборочного раунда Лиги Европы словенский «Рудар» на своем поле примет «Тре Фиори» из Сан-Марино в первом матче. Поединок, который пройдет в Веленье, начнется в 18:30 по мск. Прогноз на «Рудар» — «Тре Фиори».

«Рудар»

Клуб из города Веленье по итогам прошлого чемпионата Словении занял четвертое место, отстав от чемпиона «Олимпии» аж на 30 очков.

После окончания первенства «черно-зеленые» провели четыре контрольных поединка. Три из них они завершили ничейными результатами и один матч проиграли.

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«Рудар» только четвертый раз будет брать участие в еврокубках. Максимальное достижение словенской команды — проход одного раунда.

Последний раз словенцы брали участие в Лиги Европы-2014/15, где они на стадии первого квалификационного этапа проиграли по пенальти албанской «Лячи» (1:1 и 1:1 — по пенальти 2:3).

«Тре Фиори»

7-кратный чемпионов Сан-Марино в прошлом сезоне завоевал бронзовые медали и возьмет участие в четвертый раз в еврокубках.

Три года подряд с 2009 по 2011 «желто-синие» брали участие в Лиги чемпионов и всегда заканчивали выступление на первой стадии отбора.

В шести проведенных матчах «три цветка» добились две ничьи и четыре раза проиграли. В сезоне 2009/10 «Тре Фиори» уступил путевку в следующий этап соревнований «Сан-Хулии» из Андорры только в серии послематчевых пенальти (1:1 и 1:1 по пенальти 4:5). В других встречах ЛЧ санмаринцы проиграл с общим счетом 2:12.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

В этом розыгрыше Лиги Европы «Тре Фиори» первый раз в своей еврокубковой истории смог преодолеть первый раунд, одолев по сумме двух встреч валлийский «Бала Таун» (3:0 и 0:1).

Прогноз

В этой игре букмекеры считают фаворитом матча «Рудар», оценивая победу хозяев с коэффициентом 1,18.

За успех «Тре Фиори» предлагают 14,00, а ничью оценивают с коэффициентом 7,10

Клуб из Сан-Марино на европейской арене слабо играет на выезде. Скорее всего, в предстоящем поединке хозяева должны сломить сопротивление гостей, забив в их ворота не один мяч.

Рекомендуем поставить на — победа «Рудара» с форой (-2) за 1,84 или «Рудар» победит и ТБ 2,5 за 1,62. 0