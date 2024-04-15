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    «Динамо» Махачкала разгромило «Нефтехимик» и возглавило таблицу Первой лиги

    «Нефтехимик» — «Динамо» Мх: счет матча 0:3 (0:1), обзор голов

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    В 27-м туре Первой лиги по футболу нижнекамский «Нефтехимик» на своем поле уступил махачкалинскому «Динамо» — 0:3.

    Эгаш Касинтура
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    Эгаш Касинтура

    Счет подопечные Хасана Биджиева открыли на 41-й минуте, когда точный удар нанес Эгаш Касинтура.

    Второй мяч гостей на счету крайнего защитника Темиркана Сундукова, который отличился сразу после перерыва.

    Точку в матче на 86-й минуте поставил Сердер Сердеров.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Нефтехимик — Динамо-Махачкала 0:3
    Голы: 0:1 Касинтура (41'), 0:2 Темиркан Сундуков (50'), 0:3 Serderov S. (86') Нефтехимик: Алексей Бердников, Даниил Сагуткин, Максим Шоркин, Артём Голубев, Данила Емельянов, Максим Петров, Константин Шильцов, Денис Талалай, Константин Базелюк, Артём Котик, Sitdikov M. Динамо-Махачкала: Тимур Магомедов, Сослан Кагермазов, Владимир Ковачевич, Темиркан Сундуков, Никита Глушков, Ражаб Магомедов, Касинтура, Alibekov M., Kasimov A., Krachkovskii A., Serderov S. Предупреждения: Sitdikov M. (27'), Данила Емельянов (48'), Денис Талалай (64') Удаление: Алексей Бердников (52')

    Календарь и таблица ФНЛ

    После этой победы «Динамо» вернуло себе лидерство в Первой лиге, у команды 47 очков. «Нефтехимик» идет седьмым с 37 баллами.

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