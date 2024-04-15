«Нефтехимик» — «Динамо» Мх: счет матча 0:3 (0:1), обзор голов

Эгаш Касинтура Фото: dinamo-mx.ru
Счет подопечные Хасана Биджиева открыли на 41-й минуте, когда точный удар нанес Эгаш Касинтура.
Второй мяч гостей на счету крайнего защитника Темиркана Сундукова, который отличился сразу после перерыва.
Точку в матче на 86-й минуте поставил Сердер Сердеров.
Футбол. Россия. ФНЛ
Нефтехимик — Динамо-Махачкала 0:3
Голы: 0:1 Касинтура (41'), 0:2 Темиркан Сундуков (50'), 0:3 Serderov S. (86') Нефтехимик: Алексей Бердников, Даниил Сагуткин, Максим Шоркин, Артём Голубев, Данила Емельянов, Максим Петров, Константин Шильцов, Денис Талалай, Константин Базелюк, Артём Котик, Sitdikov M. Динамо-Махачкала: Тимур Магомедов, Сослан Кагермазов, Владимир Ковачевич, Темиркан Сундуков, Никита Глушков, Ражаб Магомедов, Касинтура, Alibekov M., Kasimov A., Krachkovskii A., Serderov S. Предупреждения: Sitdikov M. (27'), Данила Емельянов (48'), Денис Талалай (64') Удаление: Алексей Бердников (52')
После этой победы «Динамо» вернуло себе лидерство в Первой лиге, у команды 47 очков. «Нефтехимик» идет седьмым с 37 баллами.