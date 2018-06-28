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    Англия и Бельгия будут забивать

    Англия — Бельгия. Прогноз на голы в матче чемпионата мира по футболу 28 июня

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Англии Футбол Англии Сборная Бельгии
    Прогноз на Англия — Бельгия
    Гарри Кейн
    В четверг, 28 июня, в третьем туре группы G на чемпионате мира-2018 встретятся сборные Англии и Бельгии. Встреча пройдет в Калининграде. Начало матча — в 21:00 мск. Прогноз на Англия — Бельгия.
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    Англия

    Сборная Англии начала чемпионат мира с двух побед. Тунис продержался долго, а главной проблемой англичан была реализация, однако гол Гарри Кейна на первой компенсированной ко второму тайму минуте все-таки принес им необходимую победу — 2:1.

    Затем Англия покуражилась в матче против Панамы, выиграв со счетом 6:1. Кейн оформил хет-трик, дважды при этом забив с пенальти, и вышел в лидеры гонки бомбардиров.

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    • Отметим, что английская сборная не проигрывала уже в 12 матчах кряду. В то же время выиграть свою группу на ЧМ англичанам в последний раз удавалось еще в 2006 году.

    Бельгия

    Сборная Бельгии не испытали проблем с достижением результата в обоих стартовых матчах. Дрис Мертенс и Ромелу Лукаку принесли команде убедительную победу над Панамой (3:0), а затем с той же разницей, но уже пропустив два мяча разгромили Тунис — 5:2.

    На чемпионате мира бельгийцы продолжили свою впечатляющую серию без поражений в официальных матчах. На данный момент она насчитывает уже 21 встречу.

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    • Главной проблемой бельгийской сборной являются фланги обороны — по краям у Бельгии действуют латерали Тома Менье и Янник Феррейра-Карраско. И если для Менье привычна игра в обороне, то Феррейра-Карраско периодически испытывает проблемы с тем, чтобы успевать отрабатывать в защите. Это может стать проблемой для бельгийцев, учитывая быстрые фланги англичан.

    Прогноз

    На победу Англии букмекеры в этом матче дают коэффициент 2,65. В то же время победа бельгийской сборной оценивается коэффициентом 2,90, а ничья — коэффициентом 3,20.

    У англичан и бельгийцев абсолютно одинаковая разница мячей (8:2), а потому в случае ничейного результата судьбу первого места решит количество карточек.

    Обе команды действуют в атакующей манере, демонстрируя яркую игру, и могут похвастаться в первую очередь своими атакующими игроками, а не надежностью игры в обороне. У Англии в составе есть лидер гонки бомбардиров ЧМ-2018 — Гарри Кейн. У бельгийцев есть Ромелу Лукаку, но он, скорее всего, в матче не сыграет, чтобы не усугубить повреждение. Однако из без Лукаку у Бельгии в атаке хватает мастеров.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    Перспективной выглядит ставка на то, что обе команды забьют с коэффициентом 1,85. Кроме того, можно рассмотреть вариант с тоталом больше 2,5 с коэффициентом 2,1. 0

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    •  1,5
  • Англия — Бельгия
  • Сегодня в 21:00
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