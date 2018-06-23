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    Тунис не допустит разгрома

    Бельгия — Тунис. Прогноз на тотал в матче чемпионата мира по футболу 23 июня

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Бельгии Сборная Туниса
    Прогноз на Бельгия — Тунис
    Сборная Туниса уступила в первом матче Англии
    В субботу, 23 июня, сборная Бельгии сыграет с командой Туниса в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу в квартете G. Встреча, которая пройдет в Москве на стадионе «Спартак», начнется в 15:00 по Москве. Прогноз на Бельгия — Тунис.
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    Бельгия

    Бельгия без проблем выиграла отборочную группу Н, допустив только одну потерю очков (ничья 1:1 против Греции). Теперь подопечные Роберто Мартинеса являются фаворитами непосредственно в группе G на чемпионате мира.

    Сборная Бельгии не проигрывает уже 20 матчей подряд. В последних четырех играх команда забила 10 голов — достойный показатель, но стоит учитывать уровень соперников, а речь идет о Панаме, Коста-Рике и Египте — далеко не легендарные коллективы в плане оборонительных навыков. А вот в товарищеской встрече с Португалией в начале июня все было не так красочно — 0:0.

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  • 19/06/2018

    • В первом туре на мундиале бельгийцы не заметили сборную Панамы (3:0). Все голы были забиты во втором тайме, а форвард Ромелу Лукаку в очередной раз подтвердил свой класс, оформив дубль.

    Тунис

    Тунис в квалификации оказался в проходной группе, где удалось занять первое место, набрав 14 очков.

    В контрольных матчах перед поездкой в Россию подопечные Набиля Маалула играли «ровно» — 2:2 с Португалией и Турцией и 0:1 против Испании.

    Тем не менее, даже без Мсакни тунисцы весьма неплохо стартовали в России. Да, проиграли, но произошло это против грозных англичан (1:2), которые в очередной раз пытаются переписать историю своих неудач.

    Африканцы здорово держали порядок в каждой из линий, отрабатывали в защите, а британцы сумели вырвать победу только благодаря таланту Гарри Кейна находиться в нужном месте и в нужный момент. Произошло это уже в добавленное время. Кроме того, Сасси забил первый гол сборной Туниса на ЧМ-2018, распечатав ворота Пикфорда с пенальти.

    Все прогнозы на ЧМ-2018 по футболу

    Дисциплина — это плюс, но атака — пока минус. Вахби Хазри из «Ренна» считается главной надеждой африканцев на турнире, но пока впереди мало что получается, особенно против опытных европейских защитников.

    Прогноз

    В последний раз команды встречались в товарищеской игре еще в 2014-м году, когда бельгийцы победили со счетом 1:0.

    Золотое поколение бельгийцев хорошо показало себя на старте турнира против панамцев, но Тунис куда более надежно действует в обороне, поэтому ждать голевой феерии уже не стоит. При этом африканцы не лучшим образом атакуют. Таким образом, считаем, что помимо двух голов от европейцев ждать в этом матче больше нечего. Ставим на тотал поединка меньше 2,5 забитых мяча за 2,05.

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    Футбол. Прогноз на Бельгия — Тунис. В субботу, 23 июня, сборная Бельгии сыграет с командой Туниса в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу в квартете G. Встреча, которая пройдет в Москве на стадионе «Спартак», начнется в 15:00 по Москве.
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