Бельгия — Тунис. Прогноз на матч чемпионата мира по футболу 23 июня

В субботу, 23 июня, сборная Бельгии сыграет с командой Туниса в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу в квартете G. Встреча, которая пройдет в Москве на стадионе «Спартак», начнется в 15:00 по Москве. Прогноз на Бельгия — Тунис.

Бельгия

Бельгийцы ожидаемо легко выиграли отборочную группу Н, допустив только одну потерю очков (ничья 1:1 против Греции). Также они претендуют на еще одно лидерство – уже непосредственно в группе G на чемпионате мира.

Такое претензии выглядят вполне обоснованно – сборная Бельгии не проигрывает уже 20 матчей подряд. Однако стоит отметить, что серьезные противники, вроде Португалии и Мексики, не давали бельгийцам уйти с поля триумфаторами. А Испания в товарняке чисто по игре конкретно «прибила» «красных дьяволов» два года назад (2:0).

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В первом туре на мундиале бельгийцы не заметили сборную Панамы (3:0), но стоит учитывать не самый высокий уровень оппозиции. Все голы были забиты во втором тайме, а форвард Ромелу Лукаку подтвердил свой класс. Этот парень умеет забивать в нужный момент, а с поддержкой в лице мировых звезд Эдена Азара, Кевина Де Брейне и остальных задача упрощается.

Тунис

Тунис в квалификации в упорной борьбе прошел сборную Мавритании, а затем оказался в проходной группе, где удалось занять первое место, набрав 14 очков.

В контрольных матчах перед поездкой в Россию подопечные Набиля Маалула не впечатлили — 2:2 с Португалией и Турцией и 0:1 против Испании. Ударом стала потеря главной звезды команды — Юссеф Мсакни получил травму и не поехал на мундиаль.

Тем не менее, даже без Мсакни тунисцы весьма неплохо стартовали в России. Да, проиграли, но произошло это против грозных англичан (1:2), которые в очередной раз пытаются переписать историю своих неудач.

Африканцы провели достойную игру с точки зрения тактики, а британцы сумели вырвать победу только благодаря таланту Гарри Кейна находиться в нужном месте и в нужное время уже в добавленное время. Кроме того, Сасси забил первый гол сборной Туниса на ЧМ-2018, распечатав ворота Пикфорда с пенальти. При этом у команды есть проблемы в атаке. Все идет хорошо, пока дело не доходит до завершающей стадии. Там надежды возложены на Вахби Хазри из «Ренна», но пока он не впечатлил.

Прогноз

В последний раз команды встречались в товарищеской игре еще в 2014-м году, когда бельгийцы победили со счетом 1:0.

Все хорошо пока у сборной Бельгии. Игровые связи налажены, в каждой линии есть свои лидеры, да и психология на высоте. Сборной Туниса не хватает мастеров в атаке, поэтому вряд ли африканцы смогут забить столь сильному сопернику. Предлагаем поставить на сухую победу «красных дьяволов» за 1,97, которая досрочно выведет их в плей-офф.