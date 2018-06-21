Франция — Перу. Прогноз на матч чемпионата мира по футболу 21 июня

Французы могут гарантировать себе место в плей-офф

В четверг, 21 июня, национальная команда Франции сыграет со сборной Перу в рамках второго тура группового раунда чемпионата мира по футболу в квартете C. Встреча, которая пройдет в Екатеринбурге, начнется в 18:00 по Москве. Прогноз на Франция – Австралия. Прогноз на Франция — Перу.

Франция

«Трехцветные» без особых сложностей квалифицировались на мундиаль. В своей отборочной группе они опередили сборные Швеции и Голландии, потерпев всего одно поражение в 10-ти матчах.

В этом году подопечные Дидье Дешама провели пять спаррингов. Начали с поражения от Колумбии со счетом 2:3. Затем выдали серию из трех побед кряду — Россия (3:1), Ирландия (2:0) и Италия (3:1). А в заключительном подготовительном поединке не смогли переиграть команду США — 1:1.

Французы в 6-й раз подряд играют на мундиале. Четыре года назад они дошли до четвертьфинала, проиграв Германии с минимальным счетом 0:1.

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Старт в России можно назвать не самым ярким для Дешама и компании. Фавориты откровенно мучались с защитой австралийцев, забили с пенальти, получили аналогичный гол в ответ, но вырвали три очка благодаря удару Погба и рикошету от защитника. Пресса единогласно назвала поединок неудачным для «трехцветных». Эта игра должна стать уроком и разминкой для французских звезд. Пора просыпаться, ведь дальше будет только сложнее.

Победа над Перу позволит французам гарантировать себе путевку в плей-офф, если Дания не проиграет Австралии. Ничья — тоже неплохо, но в таком случае придется очень осторожно действовать против датчан в заключительном туре.

Перу

Перуанцы в зоне КОНМЕБОЛ заняли 5-е место среди 10-ти команд и получили право участвовать в межконтинентальном плей-офф.

В 2-х матчевом противостоянии «инки» оказались сильнее победителя зоны Океании сборной Новой Зеландии — 0:0 и 2:0 и получили путевку в Россию.

А в заключительном перед ЧМ контрольном поединке перуанцы расписали мировую с национальной командой Швеции со счетом 0:0.

Целых 15 матчей латиноамериканская команда не проигрывала, но первая неудача настигла команду именно на мундиале. В первом туре перуанцы встречались с Данией и однозначно заслуживали на положительный результат, но Куэва не реализовал пенальти, а Герреро и Фарфан не реализовали убойные моменты. Датчанин Поульсен, в свою очередь, воспользовался ошибкой соперников в опорной зоне и забил победный гол.

Сборная Перу в пятый раз примет участие в финальной части чемпионата мира, но последний раз она брала участие на турнире в далеком 1982-м году.

Прогноз

Команды встречались между собой дважды и обменялись победами, но было это очень давно (1960, 1982).

У перуанцев хватает классных игроков, которые не признают авторитетов и способны устроить проблемы европейскому гранду. Тем не менее, болельщики ждут от Франции реабилитации после серой игры с Австралией, тогда как обидное поражение от датчан не могло не повлиять на психологическое состояние южноамериканцев.

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Ожидаем, что подопечные Дешама покажут более привлекательную игру, а менее закрытая по сравнению с Австралией оборона перуанцев будет способствовать забитым голам.

Перу нечего терять, а Франция этим воспользуется. Предлагаем поставить на победу европейцев с форой -1 гол за 2,04.