«Ювентус» — «Верона». Прогноз и ставки на матч 38-го тура чемпионата Италии по футболу 19 мая

«Ювентус»

Туринский клуб вылетел из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинал, после чего занялся борьбой за скудетто. Разгромив на своем поле «Сампдорию» (3:0), «Юве» на выезде потерял очки в матче с «Кротоне» (1:1), а потом и вовсе уступил в домашнем матче с прямым конкурентом — «Наполи» (0:1).

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Следующие три матча туринцы выиграли, вырвав победу у «Интера» в Милане со счетом 3:2, одолев на своем поле «Болонью» и разгромив «Милан» в финале Кубка Италии со счетом 4:0.

2,10Игуаин и Дибала забьют В 37-м туре «Ювентус» оформил чемпионство, разойдясь в Риме миром с «Ромой» — 0:0. Этого хватило, чтобы «Наполи» уже не мог отобрать у туринцев скудетто.

После 37 туров «Ювентус» лидирует с 92 очком, на 4 очков обгоняя неаполитанцев. Разница забитых и пропущенных у «Юве» 84-23. У туринцев лучшая атака и лучшее нападении в Серии А.

22 гола и 5 передач на свой счет записал Пауло Дибала, еще 16 голов и 8 передач у Гонсало Игуаина. Лучший распасовщик с 13 передачами — Дуглас Коста, еще 11 пасов отдал Миралем Пьянич.

«Верона»

«Мастифы» смирились с тем, что покидают Серию А еще несколько туров назад — с 25 очками они занимают предпоследнее, 19 место. Хуже только новичок «Беневенто» с 21 очком, а до спасительного 17-го места 10 очков.

Последнюю победу веронцы одержали еще в начале апреля, обыграв дома «Кальяри» (1:0), после чего потерпели шесть поражений подряд.

На выезде «Эллины» уступили «Болонье» (0:2), дома проиграли «Сассуоло» (0:1), после чего в гостях были биты «Дженоа» со счетом 3:1.

2,87Первый гол «Юве» — до и включая 15 минут Вернувшись в Верону, подопечные Фабио Пеккья уступили СПАЛу (1:3), после чего в Милане были разгромлены «россонери» со счетом 1:4, а в последнем матче на своем пол «Верона» уступила «Удинезе» со счетом 0:1.

В 37 матчах игроки «Вероны» забили лишь 29 голов — столь же низкая результативность только у атаки «Сассуоло». Зато пропущено веронцами 76 голов — тут хуже них только «Беневенто» с 83 пропущенными.

Лучший бомбардир команды — ивуариец Мойзе Кин с 4 голами, еще 3 мяча и 4 ассиста у бразильца Ромуло. В предстоящем матче из-за травмы может не сыграть полузащитник Роландо Ааронс.

В первом круге «Верона» уступила на своем поле со счетом 1:3. В прошлом сезоне веронцы дома побдили со счетом 2:0, в Турине уступив со счетом 0:3.

Если на своем поле «Вероне» удается регулярно отбирать очки у «Юве», то последние четыре выезда в Турин закончились поражениями со счетом 1:2, 1:6, 0:4, 0:3.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «Ювентус», оценивая победу хозяев с коэффициентом 1,06.

За успех «Вероны» предлагают 29,0, а ничью в основное время оценивают с коэффициентом 12,0.

1,85«Ювентус» самый результативный тайм — второй Встреча двух команд не имеющих никакой турнирной мотивации и одновременно — последний матч голкипера Джанлуиджи Буффона за «Ювентус». Партнеры по команде намерены устроить ему и болельщикам праздник, закрыв сезон крупной победой. «Верона» вряд ли сможет этот праздник испортить. Учитывая проблемы «эллинов» в атаке, Буффон подведет итог своим выступлениям за «Юве» «сухим» матчем.

Интересны варианты «обе команды забьют — нет» за 1,50 и «тотал голов больше 3,5» за 1,60, а также европейский гандикап «победа "Вероны" +4 гола» — за 1,50.

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