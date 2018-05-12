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    Будет ли «Атлетико» экономить силы?

    «Хетафе» — «Атлетико». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 12 мая

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    Футболисты «Атлетико»
    cbssports.com
    В субботу, 12 мая, «Хетафе» на своем поле примет «Атлетико» в рамках 37-го тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес», начнется в 19:30 по московскому времени. Прогноз на «Хетафе» — «Атлетико».

    «Хетафе»

    Футболисты «Хетафе» на данный момент занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея на своем счету 52 очка.

    Подопечные Пепе Бордаласа продолжают борьбу за место в Лиге Европы. От седьмой строчки, дающей право сыграть в еврокубках в следующем сезоне, они отстают всего на два балла.

    В пяти последних матчах «Хетафе» одержал победы над «Эспаньолом» (1:0), «Валенсией» (2:1), «Эйбаром» (1:0) и «Лас-Пальмасом» (1:0). Еще одна игра с «Жироной» завершилась вничью (1:1).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    В лазарете команды находятся Матиас Оливера, Мауро Арамбарри, Маркель Бергара, Леандро Кабрера, Альваро Хименес и Матье Фламини.

    «Атлетико»

    Мадридский «Атлетико» расположился на второй строчке в турнирной таблице Примеры, набрав 75 очков.

    Ближайшие события

    «Матрасники» безнадежно отстали от «Барселоны», а вот «Реал» опережают всего на три балла, так что еще могут потерять свое второе место.

    Стоит заметить, что в последнее время «Атлетико» серьезно сбросил обороты во внутреннем первенстве. В четырех предыдущих турах подопечные Диего Симеоне забили всего один гол, выиграв у «Алавеса» (1:0). Также они сыграли вничью с «Бетисом» (0:0) и проиграли «Реал Сосьедаду» (0:3) и «Эспаньолу» (0:2).

    Среди травмированных у «Атлетико» значатся Витоло и Хуанфран.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Хетафе» — 2,38, победа «Атлетико» — 3,30, ничья – 3,00.

    2,38Победа «Хетафе»

    Очевидно, что «матрасники» уже прекратили бороться в Примере, тем более что у них на носу финал Лиги Европы против «Марселя».

    Ни для кого не станет сюрпризом, если в Хетафе «Атлетико» привезет ослабленный состав, который вряд ли будет настроен победить любой ценой.

    В то же время «Хетафе» нужны очки для продвижения вверх, поэтому мы не удивимся, если хозяева смогут набрать три балла, учитывая их неплохую форму.

    1,77Тотал меньше 2

    В целом же мы не ждем результативной игры, поскольку эти команды традиционно играют с оглядкой на оборону. Можно присмотреться к ставке «тотал меньше 2» за 1,77.

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