«Арсенал» — «Бернли». Прогноз и ставки на матч 37-го тура АПЛ 6 мая

«Арсенал»

«Арсенал» пролетел мимо Лиги чемпионов на следующий сезон. В ответном матче полуфинала ЛЕ против «Атлетико» «канониры» не смогли зацепиться даже за ничью.

За все 90 минут лондонцы смогли только раз потревожить Яна Облака. Причем три из семи ударов были дальними и один – с линии штрафной «матрасников».

«Арсенал» ищет молодого тренера с невысокой зарплатой Руководство лондонского клуба склоняется к назначению молодого перспективного специалиста

Интересно, что «Арсенал» выиграл второй этаж у испанского клуба (17-23). Это что-то новенькое. Однако ждать продолжения этой линии не станем – Венгеру уже и экспериментировать незачем.

Последний домашний матч в рамках АПЛ пока еще команда великого француза провела сильно – разгромила «Вест Хэм» 4:1. Очень хорошим вышел второй тайм, когда из 14 ударов в рамку прилетело 7, а владение составило 69%.

Календарь и таблица АПЛ

Особенность игры. На своем стадионе «пушкари» за 18 матчей набрали 44 очка, а на чужих за 17 игр «накопили» только 13 зачетных пунктов. При этом дома они забили 49 голов, на выезде – 18.

«Бернли»

Команда Шона Дайча проиграла только два матча из последних десяти. Проиграла минимально, но в одном ключе («Челси» 1:2, «Суонси» 0:1). Плохая реализация помешала «бордовым» отквитать голы со своих же ошибок.

Однако не все так перспективно, как может показаться. Недочеты в точности команда исправила, но победы все равно не приходят – уже три матча подряд.

Сильный второй тайм матча со «Стоком» (11 ударов, 5 – в створ, 59% владения) подтвердил общую тенденцию прибавлять после перерыва. Совсем иначе прошел последний поединок «Бернли» в чемпионате Англии – против «Брайтона» (0:0). Восемь ударов за первые 45 минут, видимо, истощили ребят Шона Дайча, и они ни разу не попали в рамку во второй половине.

Особенности игры. Обратная сторона повышения активности во вторых таймах – увлеченность и потеря баланса между защитой и атакой. Об этом свидетельствует статистика пропущенных: в первые 45 минут «Бернли» пропустил 10 голов, во вторые – 22 гола.

Прогноз

3,30«2 тайм: обе забьют»

Противоречивый матч. С одной стороны, «Арсенал» в этом сезоне показал свою беспомощность против массированной и дисциплинированной обороны. Тогда много голов в этом матче нам ждать не следует. С другой стороны, «канониры» на «Эмирейтс» – это совершенно другая команда, чем на другом стадионе.

Потому считаем, что сработают привычные механизмы: «Арсенал» будет много бить, а «Бернли» прибавить во втором тайме и пропустит. Кстати, забить «кларетовые» тоже вполне способны. Ставим «2 тайм: обе забьют» за 3,30.

Прогнозы с доставкой: Вконтакте и Telegram