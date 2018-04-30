«Уфа» — «СКА-Хабаровск». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 30 апреля

«Уфа»

Дружина Сергея Семака не может победить уже в 4-х поединках кряду. После виктории 17 марта над «Краснодаром» (1:0) в гостях, «Уфа» затем 2-е встречи проиграла и 2-е свела вничью.

«Горожане» проиграли на своем поле «Зениту» со счетом 1:2 и с таким же результатом уступили в Туле «Арсеналу». Затем 2-а поединка свели вничью — ЦСКА (1:1) дома и «Локомотив» (0:0) в гостях.

После 27-ми матчей чемпионата «Уфа» занимает 6-е место, имея в своем активе 36-ть баллов. Такое же количество очков имеют тульский «Арсенал» и «Урал», но они уступают по дополнительным показателям.

На своем поле клуб из Уфы в этом сезоне набрал 24-и пункта из 36-ти общих. Одержал 7-мь побед, 3-и раза сыграл вничью и столько же матчей проиграл.

В лазарете команды находится полузащитник Онджей Ванек (11/3).

«СКА-Хабаровск»

«СКА-Хабаровск» уже официально оформил расставание с Премьер-лигой. Дальневосточная команда полотно засела на самом дне турнирной таблицы.

Все прогнозы на РФПЛ

В 27-ми поединках российского первенства «армейцы» заработали только 13-ть очков. Подняться с последней строчки они уже не смогут, за 3-и тура до конца чемпионата они отстают от 15-го места на 11-ть пунктов.

В 2018 году «СКА-Хабаровск» заработал только один балл, сыграв в 24-м туре вничью с «Ахматом» (0:0) в Грозном. «Армейцы» после зимнего перерыва не могут забить, с учетом кубкового матча эта серия составляет уже 8-мь поединков.

Гостевые игры в дебютном сезоне РФПЛ принесли дальневосточному клубу только 3-и ничейных результата и 10-ть поражений, разница мячей — 3:24.

2,75«Уфа» победит и ТМ 2,5: да

Не поможет в этой игре нападающий Руслан Корян (12/0).

Прогноз

Фаворитом в предстоящем матче букмекеры считают «Уфу», оценивая их победу в 1,32. На победу «СКА-Хабаровск» предлагают — 12,5, ничья — 5,30.

На своем поле «горожане» играют очень мощно, к тому же они будут пытаться прервать неудачную серию, а «армейцы» смирились со своим вылетом, но будут стараться много не пропустить.

Наш прогноз — «Уфа» победит и ТМ 2,5: да за 2,75.

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