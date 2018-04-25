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    Про что будет думать «Бавария»?

    «Бавария» — «Реал Мадрид». Прогноз и ставки на матч 1/2 финала Лиги чемпионов 25 апреля

    Лига чемпионов Футбол Германии Бавария Футбол Испании Реал Мадрид
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    Франк Рибери
    Франк Рибери
    Bavarian Football Works
    В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов «Бавария» 25 апреля примет на своем поле «Реал Мадрид». Начало матча – в 21:45 по Москве. Прогноз на «Бавария» — «Реал Мадрид».

    «Бавария»

    «Звезда Юга» находится в прекрасной форме. Обидное поражение «Лейпцигу» в 27-м туре Бундеслиги ничем не помешало, потому давно забылось. Возвращение Хайнкеса стало поистине успешным: чемпионство его команда уже взяла, осталось добыть Кубок Германии и выиграть ЛЧ, чтобы сделать это возвращение триумфальным.

    Крайний матч «Бавария» проводила на выезде против «Ганновера». Даже экспериментальный состав смог полностью «перестрелять» соперника (14-6 по ударам) и отправить в ворота «96-х» три безответных мяча.

    В Лиге чемпионов «красные» в 1/4-й прошли испанскую «Севилью» (2:1; 0:0). Особенно хотим отметить действия мюнхенцев в ответном поединке на «Альянц Арене». Благодаря грамотному расположению на поле и дисциплинированности немцы вообще не позволили испанцам попасть по своим воротам.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Примечательные факты. «Бавария» — лидер по количеству голов головой в нынешней Лиге чемпионов – 6. Команда Юппа Хайнкеса имеет самый низкие коэффициент грубости в Бундеслиге – 41. По желтым карточкам занимает предпоследнее место в чемпионате Германии – в среднем 1,32 за игру. Но в ЛЧ этот показатель равен 2,1 «горчичника» за матч!

    «Реал Мадрид»

    Зидан очень грамотно подготовил свою команду – пик ее формы приходится на конец сезона, когда идут самые важные матчи. До этого все решает класс исполнителей «Реала».

    Ближайшие события

    Этот класс позволил «галактикос» кое-как выйти из группы (со второго места) и пройти «ПСЖ» в 1/8-й (3:1; 2:1). В четвертьфинале «Реал Мадрид» с нервами прошел «Ювентус» (3:0; 1:3). Здесь нас тоже интересует второй матч. «Юве» хорошо показала, как бить мадридцев их же оружием – блицкриг, жесткое наседание до средины первого тайма и высокая эффективность.

    Последний матч команда Зидана проводила дома против «Атлетика» из Бильбао (1:1). Сумасшедшее количество ударов (29) и неплохая точность (10 – в створ) не смогли пробить защитные редуты «басков» больше одного раза. И то, спас мадридцев, как обычно, Роналду.

    Примечательные факты. «Реал Мадрид» — лидер по среднему количеству ударов в этом розыгрыше Лиги чемпионов – 19,2. Немудрено, что и по штангам мадридиста попадают чаще – восемь раз. Также «Реал» держит лидерство по угловым – в среднем 8,1 корнера за матч.

    Прогноз

    Больше такой жеребьевке, наверное, радовались «баварцы». А чего горевать: мюнхенский клуб чаще других обыгрывал «Реал» в Лиге чемпионов – пять раз. Причем четыре раза – на стадии полуфинала. История немаловажный фактор, но она ведь в футбол не играет.

    1,63«1Х+ТМ 4,5»

    К тому же в противовес можно привести статистику выездных матчей «Реала» против мюнхенцев, и тут уже преимущество на стороне испанцев – три победы в четырех последних поединках. Однако тезиса мы не меняем – статистика в футбол не играет.

    Хайнкес дал отдохнуть своим основным игрокам в последнем туре чемпионата, «Реал» играл основой. Это может оказать сильное влияние на исход этого противостояния. Советуем поставить на «Удары: ТБ 15,5» — обе команды слишком «ударные», чтобы отсиживаться в обороне.

    Еще одной ставкой предлагаем взять «1Х+ТМ 4,5» за 1,63. В первую очередь «Бавария» будет стараться не пропустить, а потом будет думать об атаке.

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