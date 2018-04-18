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    Команды ждут взаимные ошибки

    «Фиорентина» — «Лацио». Прогноз и ставки на матч 33-го тура итальянского чемпионата по футболу 18 апреля

    Серия A Футбол Италии Фиорентина Лацио Календарь Серии А
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    Сенад Лулич
    Сенад Лулич
    Bljesak.info
    33-й тур итальянской Серии А 18 апреля сведет на газоне «Артемио Франки» местную «Фиорентину» и «Лацио». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Москве. Прогноз на «Фиорентина» — «Лацио».

    «Фиорентина»

    После неудач в январе и начале февраля Стефано Пиоли, наконец, смог примести своих ребят в чувство. Непонятно каким методом, но с тех пор «Фиорентина» не проиграла ни одного матча. Серия без поражений насчитывает восемь игр.

    Но есть другая печаль: «внутри» беспроигрышной серии была и победная, которая оборвалась в прошлом туре. Все два тайма матча со «СПАЛом» «фиалки» нещадно терроризировали оборону соперника (24 удара), но дожать его так и не смогли – 0:0.

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    За тур до того была противоположная ситуация. «Рома» на своем поле расстреливала «цветочный клуб» как хотела (25 ударов), но великолепная эффективность игроков Пиоли в первом тайме (4 удара, 3 – в створ, 2 гола) позволила им на всю вторую половину уйти в глухую оборону (0 ударов). Это и обеспечило «сухую» победу 2:0.

    «Лацио»

    Дела «Лацио» не так радужны в своей перспективе. Команда Симоне Индзаги с треском вылетела из Лиги Европы, «скрутившись» в Зальцбурге 1:4. Причем забили-то «орлята» первыми.

    Ближайшие события

    Это лишний раз показывает, что на высоком уровне и при большой ответственности защищаться «Лацио» не умеет. Так было в матче против «Наполи» в 24-м туре (1:4), так было во встрече с «Миланом» в туре 22-м (1:2).

    Такой постыдный невыход в полуфинал ударил «Лацио» по нервам, и в следующем туре «бьянкочелести» накостыляли своим соседям по ногам. Матч с «Ромой» закончился нулевой ничьей и запомнился именно обоюдной грубостью команд (27 фолов и 6 желтых карточек на двоих).

    Прогноз

    «Фиорентина» занимает третье место в Серии А по количеству ударов –в среднем 16,09 за матч. Но! Например, второй по этому показателю «Наполи» идет также вторым по точности своих ударов. А команда Стефано Пиоли болтается третьей снизу, имея всего 31,8% точности.

    1,65«Обе забьют»

    Первое место по ударам в створ и превращению этих ударов в голы занимает как раз «Лацио» — 40,5% и 16,4% соответственно. Показатель реализации моментов «фиалками» в два раза ниже!

    Учитывая, что сейчас ответственный момент для «Лацио» (у двух римских клубов поровну очков, а «Рома» играет против «Дженоа»), можем предположить, что «орлята» ошибутся хотя бы раз под напором «Фиорентины». А «фиалки» ответят им взаимностью.
    Из таких суждений вытекает наша ставка – «обе забьют» за 1,65.

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