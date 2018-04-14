«Динамо» — «Локомотив». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 14 апреля

«Динамо»

Московское «Динамо» на данный момент занимает десятое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, имея на своем счету 30 набранных очков.

«Бело-голубые» оторвались от зоны стыковых матчей на три балла, но это пока не тот отрыв, который может успокаивать, ведь угроза скатиться вниз по-прежнему реальна.

Этой весной подопечные Дмитрия Хохлова не потерпели ни одного поражения, сыграв вничью с «Уфой» (1:1) и «Краснодаром» (0:0), а также обыграв «Арсенал» (2:1) и ЦСКА (2:1).

В лазарете «Динамо» находится полузащитник Антон Терехов, восстанавливающийся после травмы колена.

«Локомотив»

Московский «Локомотив» удерживает лидерство в турнирной таблице российского первенства. В 24 сыгранных матчах «красно-зеленые» набрали 52 очка.

«Железнодорожники» опережают «Спартак» всего на два балла, но тут важно учесть, что у них есть игра в запасе, так что в теории преимущество может составлять пять баллов.

В весенней части чемпионата России команда Юрия Семина обыграла «Урал» (2:0) и «Ростов» (1:0), сыграла вничью со «Спартаком» (0:0) и проиграла «Амкару» (1:2).

Также не забываем, что этой весной «железнодорожники» вылетели из Лиги Европы, проиграв по сумме двух встреч в 1/8 финала «Атлетико» (0:3 и 1:5).

Серьезных кадровых проблем у «Локомотива» сейчас нет.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Локомотива» — 2,25, победа «Динамо» — 3,60, ничья – 3,00.

2,45Победа «Динамо» с форой 0

С точки зрения турнирной борьбы три набранных очка сейчас больше нужны «железнодорожникам», которым нужно наращивать преимущество над «Спартаком», тем более что у «красно-белых» более легкий календарь.

Впрочем, «бело-голубые» вряд ли сдадутся без боя. Этой весной они играют очень уверенно, что уже прочувствовали на себе футболисты ЦСКА.

Учитывая тот факт, что у команды Дмитрия Хохлова будет преимущество домашней площадки, то мы бы поставили на «победу "Динамо" с форой 0» за 2,45 или на «хозяева не проиграют» за 1,64.

1,89Тотал голов меньше 2

Также интересно выглядит ставка «тотал голов меньше 2» за 1,89. В подобных дерби команды не так часто радуют большим количеством забитых мячей.

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