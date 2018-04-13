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    Поможет ли «Ахмату» смена наставника?

    «Ахмат» — «Тосно». Прогноз и ставки на матч чемпионата России 13 апреля

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    Футболисты «Ахмата»
    Футболисты «Ахмата»
    Открывать 26-тур российской Премьер-лиги будут «Ахмат» и «Тосно». Встреча, которая пройдет 13 апреля в Грозном, начнется в 19:30 по мск. Прогноз на «Ахмат» — «Тосно».

    «Ахмат»

    Грозненский клуб не знает радости победы в РФПЛ уже 6-ть поединков подряд. Последнюю свою викторию чеченцы добыли еще в конце ноября 2017 года (обыграли «Уфу» на своем поле — 2:1).

    После зимнего перерыва «волки» смогли заработать всего один балл. В рамках 24-го тура они на своем поле поделили очки с безнадежным аутсайдером первенства «СКА-Хабаровск» (0:0).

    В стартовом поединке этого года «Ахмат» проиграл на выезде «Арсеналу» Тула со счетом 0:1. Затем на родной арене уступил московскому ЦСКА — 0:3.

    Ближайшие события

    Игра последнего игрового дня принесла «зелено-белым» поражение в Казани от «Рубина» (2:3), тем самым грозненцы смогли прервать серию без забитых мячей, которая длилась 4-е матча. Но после этого матча был отправлен в отставку главный тренер команды Михаил Галактионов и теперь и.о. наставника будет его помощник — Игорь Ледяхов.

    После 24-х поединков чемпионата «Ахмат» занимает 12-е место в турнирке, но они только по дополнительным показателям опережают 13-й «Ростов» и на 3-и пункта впереди от предстоящего соперника.

    «Тосно»

    Тосненцы на данный момент после 25-ти проведенных встреч российского первенства расположились на 15-й строке. И только по дополнительным показателям их опережает 14-й «Анжи». До спасительного 12-го места — 3-и балла.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    Стартовая игра 2018 года принесла «лесникам» победу над «СКА-Хабаровск» со счетом 1:0. Затем последовала череда из 3-х поражений кряду. Проиграли «Рубину» (0:1) дома и на выезде уступили «Анжи» (0:2) и «Спартаку» (1:2).

    В игре последнего тура РФПЛ подопечные Дмитрия Парфенова смогли прервать серию из поражений, сыграв на своем поле с Уралом — «2:2».

    1,85победа «Ахмата»

    Оппоненты успели провести между собой только один поединок. В игре первого круга «Тосно» на своем поле минимально переиграл «Ахмат» со счетом 1:0.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Ахмата» — 1,85, победа «Тосно» — 4,80, ничья — 3,40.

    «Волки» в этом сезоне на своем поле проигрывали только командам с верхней части турнирной таблицы, а с соперниками уровня «Тосно» неизменно берут очки. «Ахмату» чтобы не опустится в опасную зону нужно брать заветные баллы в предстоящем поединке. Возможно, смена наставника встряхнет команду. К тому же «лесники» в последнее время на выезде не впечатляют. В этом матче ставим на победу хозяев за 1,85.

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