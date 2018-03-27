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    Откроется ли Саутгейт?

    Англия – Италия. Прогноз и ставки на товарищеский матч сборных 27 марта

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    Гарет Саутгейт
    Гарет Саутгейт
    isna.ir
    В товарищеском поединке сборная Англии 27 марта примет сборную Италии. Старт противостояния – в 22:00 мск. Прогноз на Англия – Италия.

    Англия

    После двух подряд «нулевок» в товарищеских матчах сборная Англии разразилась аж одним голом. Бешеного натиска из четырех ударов в створ не выдержала сборная Нидерландов. На 59-й минуте Лингард был первым на отскоке и вложился в один удар, в победный удар.

    Ирония иронией, а только «три льва» действительно старались атаковать. Не чета прошлым играм. С «оранжевыми» подопечные Саутгейта в первые десять минут второго тайма били трижды. По своим воротам они ударить и вовсе не дали.

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    Если сравнивать с предыдущим матчем против Бразилии (0:0), это настоящая феерия и футбольный праздник. Ведь за всю игру с «пентакампеонами» сборная Англии ударила только четыре раза, из которых только два пришлись в рамку.

    Италия

    Если Саутгейт остался не очень доволен игрой своей команды, то о наставнике «Скуадра Адзурры» и говорить нечего. Луиджи Ди Бьяджо попал в сложную ситуацию. И его ставка на более эффективных уже сейчас игроков выглядит вполне обоснованной.

    Ближайшие события

    После проигрыша сборной Испании 0:3 в рамках отборочной группы на ЧМ-2018 подумалось, что сборная Италии точно попадет в неприятности. Это и случилось. В стыковых матчах «голубая эскадра» не смогла пройти шведов (0:1; 0:0) и пролетает мимо мирового первенства.

    Последний товарняк против Аргентины тоже показал неспособность Италии играть на равных с претендентами на титул чемпиона мира. «Альбиселесте» без своего лидера Лионеля Месси выиграли команду Бьяджо 2:0. Причем по всем компонентам игры подопечные Сампаоли были лучше: 14-7 по ударам, 8-4 по попаданиям, 3-1 по угловым.

    Прогноз

    1,62«ТМ 2,5»

    По стилю игры команд это, наверное, самая скучная пара вторника. Но кто знает, обычно в самые неожиданные моменты и разворачиваются самые эпичные противостояния.

    Однако не в этот раз. Думаем, что Саутгейт снова сыграет «от ножа». Самой обоснованной и уравновешенной считаем ставку «ТМ 2,5» за 1,62.

    2,00«Оба тайма: ТМ 1,5»

    Чтобы слегка поднять коэффициент, можно рискнуть и поставить на «оба тайма: ТМ 1,5» за 2,00. Но тут все зависит от решения тренера англичан: откроются ли «три льва» или снова после гола будут отбиваться всю игру.

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