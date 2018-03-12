«Урал» — «Локомотив». Прогноз и ставки на матч 22-го тура чемпионата России по футболу 12 марта.

«Урал»

Во время зимнего трансферного окна екатеринбуржцы расстались с полузащитниками Александром Павленко и Макимом Григорьевым. Из шведского «Юргордена» перешел хавбек Отман Эль-Кабир.

На сборах подопечные Александра Тарханова обыграли «Астру» (1:0), «Арарат» (2:1) и «Гомель» (5:2).

Кроме того, они успешно выступили в Кубке ФНЛ, где одержали пять побед в пяти матчах и заняли в итоге первое место.

Чемпионат России для «Урала» возобновился домашним матчем с ЦСКА, проиграв со счетом 0:1.

Среди травмированных у екатеринбургской команды значатся Эрик Бикфалви, Алексей Евсеев и Владимир Хозин

2,20«Урал» не забьет Екатеринбургский «Урал» идет одиннадцатым в турнирной таблице российской Премьер-лиги. В 21 сыгранном туре команда набрала 25 очков, разница мячей 22-23.

Лучший бомбардир команды Эрик Бикфалви с 5 голами, у мяча у Алексея Евсеева, 3 гола забил Георгий Чантурия.

В первом круге «Урал» проиграл на выезде со счетом 1:2, в прошлом сезоне «Урал» в рамках чемпионата на выезде сыграл вничью с «Локо» со счетом 1:1, а на своем поле уступил со счетом 1:2. В финале Кубка России «Урал» проиграл «Локомотиву» со счетом 0:2.

«Локомотив»

Команда Юрия Семина не стала никого покупать в зимнее окно, более того, отпустив в аренду защитника Тимофея Маргасова. Вернулись в строй травмированные Ари, Ведран Чорлука и Гилерме.

На зимних сборах «Локо» провел целый ряд контрольных матчей, одержав всего одну победу — над хорватским «Осиеком» (1:0).

Сезон для «Локомотива» возобновился с двухматчевого противостояния с «Ниццей» в 1/16 финала Лиги Европы.

На выезде команда Семина проигрывая со счетом 0:2, сумела вырвать победу со счетом 3:2, а в домашнем матче спокойно добилась победы со счетом 1:0, выйдя в следующий раунд.

1,75Ничья после первого тайма В первом матче РФПЛ после перерыва «Локомотив» в сложных погодных условиях принимал на своем поле «Спартак», матч закончился без забитых голов и без особых моментов.

Выезд в Мадрид в гости к «Атлетико» завершился разгромным поражением, «матрасники» победили москвский клуб со счетом 3:0.

В чемпионате России «Локо» лидирует с 46 очками, на 6 очков опережая «Краснодар». Разница мячей 32-15.

Лучший бомбардир команды в РФПЛ — Джефферсон Фарфан с 8 голами, 7 мячей у Алексея Миранчука, 5 голов и 5 ассистов у Мануэля Фернандеша.

В последних матчах команды не играли Ари и Джефферсон Фарван, их участие в матче с «Уралом» под вопросом.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «Локомотив», оценивая победу хозяев с коэффициентом 2,05.

Все прогнозы на РФПЛ

1,57Первый гол в первом тайме Екатеринбуржцы дома играют в обороне более надежно, а вот с атакой у них проблемы. «Локомотив» такде покп лишился атакующих игроков, к тому же в отличие от хозяев, гостям пришлось летать в Испанию и обратно. Матч скорее всего закончится вничью или минимальной победой «Локомотива».

За успех «Урала» предлагают 3,80, а ничью в основное время оценивают с коэффициентом 3,0.

Интересны варианты «обе команды забьют — нет» за 1,60 и «тотал голов меньше 2,5» за 1,44, а также европейский гандикап «победа "Урала" +1 гол» — за 1,67.

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