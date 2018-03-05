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    Потери «орлов» и наказание «дьяволов»

    «Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки на матч 29-го тура английской Премьер-лиги 5-го марта

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    Тимоти Фосу-Менса
    Тимоти Фосу-Менса
    premierleague.com
    В завершении 29-го тура АПЛ 5-го марта в Лондон к местному «Кристал Пэлас» приедет «Манчестер Юнайтед». Начало противостояния в 23:00 по Москве. Прогноз на «Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед».

    «Кристал Пэлас»

    Большие кадровые потери привели к негативной серии – «стекольщики» уже пять туров кряду не могут выиграть. Это откинуло их назад в зону вылета. Сейчас в активе команды Ходжсона 27 очков, и в ближайших четырех турах ей предстоят встречи с «МЮ», «Челси» и «Ливерпулем».

    Надежду «Кристал Пэлас» может искать разве что в силе родных трибун. Ведь на родном «Селхерст Парк» команда выиграла четыре поединка из 14-ти, на чужих стадионах – всего два.

    Разница проявляется не только в результате – ее видно по самой игре. Даже против «закрытых» команд «орлы» дома создавали много моментов: с «Бернли» было 17 ударов и победа 1:0, с «Ньюкаслом» — 21 удар и спасенная ничья 1:1.

    Все прогнозы на АПЛ

    Проблема «Кристал Пэлас» — в низкой реализации моментов. Средняя точность ударов по воротам соперников у «стекольщиков» в матчах Премьер-лиги всего 29,6%. В последних двух матчах подопечные Ходжсона в сумме попали по воротам семь раз.

    «Манчестер Юнайтед»

    До своего матча в 29-м туре «красные дьяволы» на одни сутки стали третьими в таблице Премьер-лиги, ведь «Ливерпуль» обыграл «Ньюкасл». Уже в следующем туре «манкунианцы» смогут оторваться от «мерсисайдцев», если победят сначала в завтрашнем матче, а потом и в личной встрече непосредственно с командой Клоппа.

    Ближайшие события

    Выездная статистика «Манчестер Юнайтед» не блещет – всего 50% побед на чужих стадионах и в два раза больше пропущенных, чем на «Олд Траффорд».

    В последних двух выездных играх команда Жозе Моуриньо «слилась». Сначала проиграла 0:2 «Тоттенхэму» на «Уэмбли», а потом внезапно подарила три очка «Ньюкаслу» в его логове (0:1). Однако в последнем туре на своем поле «МЮ» реабилитировался, обыграв «Челси» 2:1.

    Прогноз

    Обе команды имеют серьезные проблемы с травмированными игроками. У «стекольщиков» таких потенциально основных, но травмированных – девять футболистов. Добавим еще защитников Шлуппа и Келли, которые пока «под вопросом» на матч с «Юнайтед», и Фосу-Менса, который не имеет права играть по условиям аренды.

    2,08«П2 в 1 или 2 мяча»

    Моуриньо не сможет рассчитывать как минимум на троих игроков: Джонса, Эрреру и Феллайни. Не забываем и о заявлении Сеу Жозе, что этот сезон – последний для Ибрагимовича в стане манчестерского клуба.

    Такие потери однозначно скажутся на выборе тактики тренерами обеих команд. И тут возможны два варианта: «Манчестер Юнайтед», как обычно на выезде, сыграет закрыто, а «Кристал Пэлас» будет тужится и пороть моменты, либо пойдет бесшабашная игра без центра поля.

    1,79«Желтые карточки: от 0 до 3-х»

    Мы склонны к первому варианту. Только Моуриньо «сушит» игру очень грамотно – ошибки не прощает. Также обращаем внимание, что за три последних игры на своем поле «орлы» заработали всего одну желтую, а «Юнайтед» за аналогичный период на выезде получил три «горчичника». Совмещаем все это и получаем ставки на «П2 в 1 или 2 мяча» за 2,08 и «Желтые карточки: от 0 до 3-х» за 1,79.

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