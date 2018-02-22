«Аталанта» — «Боруссия Д». Прогноз и ставки на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы 22 февраля

«Аталанта»

Гасперини прививает своим командам атакующий футбол. Даже на выезде в международных соревнованиях, где нужно просто зацепиться за минимальный результат, его подопечные стараются атаковать. Так было на протяжении всего группового этапа Лиги Европы.

Напомним, что «Аталанта» закончила группу на первом месте и поделила с «Арсеналом» звание третьей команды группового этапа ЛЕ по результативности – 14 голов. Также «Аталанта» входит в ТОП-10 самых бьющих команд этого розыгрыша. За все сыгранные матчи в официальной части «младшего» еврокубка этого года «королева провинциалов» ударила 95 раз. Это примерно 13,5 ударов за игру.

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При этом команда Гасперини не забывает и про защиту. За семь матчей в Лиге Европы «Аталанта» в сумме совершила 314 отборов, перехватов и подборов. Это довольно высокий показатель, если сравнивать с другими атакующими командами.

«Боруссия Д»

Дортмундцы пока еще слишком мало сыграли в Лиге Европы, чтобы судить об их отношении к этому турниру. Мы склонны считать, что один матч далеко не показателен. Чей настрой можно отметить уже сейчас, так это Миши Батшуайи – пять голов за четыре игры с учетом Бундеслиги.

Из стана «шмелей» посыпались приятные новости: результативность новичка, возвращение Ройса, скорое возвращение Ярмоленко. Однако травмированных все равно хватает. В лазарете «Боруссии Д» находятся Кагава, Филипп и Геррейру.

В последнем матче Бундеслиги было сильно видно, что Штегер держит в голове ответный матч против «Аталанты». Тезки из Менхенгладбаха были до бесстыдства активнее: 28-8 по ударам, 11-2 по попаданиям. И если бы не Бюрки, не видать дортмундцам минимальной победы 1:0 в том матче.

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«Аталанта» тоже держала поединок с немцами в уме в последнем матче чемпионата Италии. «Фиорентина» имела 17 моментов, «Богиня» — семь. Вообще команда Гамперини дома играет сильнее – только три проигрыша в 13-ти матчах. Но аналогичные три матча из последних пяти на родном стадионе «Аталанта» проиграла.

1,52«Обе забьют»

И пусть все три проиграла с минимальной разницей, очки за поражения не дают. «Боруссия Д» на чужой земле играет нестабильно. Перевес им удается добыть то в первом, то во втором тайме. Как бы не легла карта в этот раз, мы считаем, что немцы хоть однажды должны пробить итальянцев. Даже несмотря на всего 13 пропущенных «королевой» голов в своих стенах.

Пропущенные голы от «Герты» и «Кельна» на их стадионах говорят нам, что вероятность гола «Аталанты» тоже высока. Потому предлагаем поставить на «обе забьют» за 1,52.

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