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    Очередной «каток» для «музыкантов»

    «Бавария» — «Вердер». Прогноз и ставки на матч 19-го тура чемпионата Германии по футболу 21 января

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    Футболисты «Баварии»
    Футболисты «Баварии»
    miasanrot.de
    В рамках 19-го тура чемпионата Германии по футболу «Бавария» 21 января примет дома «Вердер». Матч начнется в 17:30 по мск.

    «Бавария»

    Подопечные Юппа Хайнкеса имеют серию из пяти побед подряд в чемпионате Германии. А если брать в расчет матчи в Лиге Чемпионов и Кубке Германии — то семь викторий подряд.

    За этот период «Бавария» победила своих соперников с общим счетом 9:2. В новом году «красные» успели провести только один матч в Бундеслиге. Стартовый поединок января принес им победу в Леверкузене. Встреча закончилась со счетом 3:1 в пользу баварцев.

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    Хьюстон — Миннесота1,83 Салават Юлаев — ЦСКА1,88 Тампа-Бэй — Вегас1,97 Герта — Боруссия Д1,83 Кан — Марсель1,94 Хетафе — Атлетик3,18 Лестер — Уотфорд2,60 Атлетико — Жирона1,85 Колорадо — Рейнджерс1,74 Эспаньол — Севилья2,65 Торпедо — Северсталь2,12 Манчестер Сити — Ньюкасл1,55 Бернли — Манчестер Юнайтед1,60 Арсенал — Кристал Пэлас2,00 Эвертон — Вест Бромвич2,56 Брайтон — Челси1,66 Бавария — Вердер1,96 Интер — Рома2,15 Реал Сосьедад — Сельта1,61 Реал Мадрид — Депортиво1,45 Алавес — Леганес1,83 Саутгемптон — Тоттенхэм2,25 Прогноз на победителя хоккейного Олимпийского турнира 20184,00 Все прогнозы на спорт

    За последние пять сезонов «ФК Голливуд» неизменно побеждал бременцев с крупным счетом. 6:0, 5:0, 5:2, 6:1 и 4:1 — это результаты этих встреч. Последний раз «Вердер» смог устоять в Мюнхене в 2010 году. Тогда матч победителя не выявил (0:0).

    Мюнхенцы уверенно лидируют в Бундеслиге и опережают ближайшего преследователя на 13-ть очков.

    В лазарете команды полузащитник Тьяго Алькантара и вратарь Мануэль Нойер. Под большим вопросом участие в матче нападающего Роберта Левандовски и защитника Матса Хуммельса.

    «Вердер»

    «Музыканты» с 16-ю баллами расположились на 16-м месте в Бундеслиге. От 15-й строчки их отделяет всего одно очко.

    «Зелёно-белые» уже как три матча не знают радости победы в чемпионате. За этот период «Вердер» один поединок проиграл «Байеру» (0:1) на выезде. Еще две игры закончились ничейными результатами. На «Везерштадион» «бременцы» сыграли с «Майнцом» (2:2) и «Хоффенхаймом» (1:1).

    Игра первого круга закончилась уверенной победой «Баварии» со счетом 2:0.

    1,96победа «Баварии» с форой (-2,5)

    Пропустят это поединок полузащитники Фин Бартельс и Томас Делэйни. Нападающий Исхак Белфодил еще может успеть восстановиться к предстоящему поединку.

    Прогноз

    В последнее время «музыканты» никак не могут доставить проблем лидеру чемпионата. Пять разгромных поражений подряд с общим счетом 4:26 говорят сами за себя.

    По всей видимости и этот поединок не станет исключением. «Бавария» не должна испытать проблем в предстоящей игре и добудет очередную крупную викторию. Наш прогноз — победа «Баварии» с форой (-2,5) за 1,96.

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