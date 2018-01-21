«Бавария» — «Вердер». Прогноз и ставки на матч 19-го тура чемпионата Германии по футболу 21 января

«Бавария»

Подопечные Юппа Хайнкеса имеют серию из пяти побед подряд в чемпионате Германии. А если брать в расчет матчи в Лиге Чемпионов и Кубке Германии — то семь викторий подряд.

За этот период «Бавария» победила своих соперников с общим счетом 9:2. В новом году «красные» успели провести только один матч в Бундеслиге. Стартовый поединок января принес им победу в Леверкузене. Встреча закончилась со счетом 3:1 в пользу баварцев.

За последние пять сезонов «ФК Голливуд» неизменно побеждал бременцев с крупным счетом. 6:0, 5:0, 5:2, 6:1 и 4:1 — это результаты этих встреч. Последний раз «Вердер» смог устоять в Мюнхене в 2010 году. Тогда матч победителя не выявил (0:0).

Мюнхенцы уверенно лидируют в Бундеслиге и опережают ближайшего преследователя на 13-ть очков.

В лазарете команды полузащитник Тьяго Алькантара и вратарь Мануэль Нойер. Под большим вопросом участие в матче нападающего Роберта Левандовски и защитника Матса Хуммельса.

«Вердер»

«Музыканты» с 16-ю баллами расположились на 16-м месте в Бундеслиге. От 15-й строчки их отделяет всего одно очко.

«Зелёно-белые» уже как три матча не знают радости победы в чемпионате. За этот период «Вердер» один поединок проиграл «Байеру» (0:1) на выезде. Еще две игры закончились ничейными результатами. На «Везерштадион» «бременцы» сыграли с «Майнцом» (2:2) и «Хоффенхаймом» (1:1).

Игра первого круга закончилась уверенной победой «Баварии» со счетом 2:0.

1,96победа «Баварии» с форой (-2,5)

Пропустят это поединок полузащитники Фин Бартельс и Томас Делэйни. Нападающий Исхак Белфодил еще может успеть восстановиться к предстоящему поединку.

Прогноз

В последнее время «музыканты» никак не могут доставить проблем лидеру чемпионата. Пять разгромных поражений подряд с общим счетом 4:26 говорят сами за себя.

По всей видимости и этот поединок не станет исключением. «Бавария» не должна испытать проблем в предстоящей игре и добудет очередную крупную викторию. Наш прогноз — победа «Баварии» с форой (-2,5) за 1,96.

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