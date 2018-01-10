«Челси» — «Арсенал». Прогноз и ставки на Кубок английской лиги по футболу 10 января

«Челси»

Лондонский клуб в четвертьфинале Кубка лиги с трудом одолел дома «Борнмут» (2:1) — едва не упустив минимальную победу на последних минутах но сумев забить второй раз.

Перед Рождеством «синие» на выездесыграли вничью с «Эвертоном» (0:0), затем на своем поле «Челси» одержали две победы, обыграв «Брайтон» (2:0) и «Сток Сити» (5:0).

В первом матче 2018 года лондонцы упустили гостевую победу над «Арсеналом», сыграв вничью 2:2. Подопечные Конте пропустили первым, отыгрались, в концовке встречи вышли вперед, но в компенсированное время снова пропустили.

1,85Победа «Арсенала» или ничья В последнем матча «Челси» в рамках Кубка Англии не сумел на выезде справиться с играющим в Чемпионшипе «Норвичем» (0:0) — команды ждет переигровка.

Лучший бомбардир «Челси» — Альваро Мората с 10 голами, по 6 мячей забили Маркос Алонсо и Эден Азар.

«Арсенал»

«Канониры» в четвертьфинале Кубка лиги одержали домашнюю победу над «Вест Хэмом» (1:0).

Затем «Арсенал» на «Эмирейтс» выдал зрелищный матч с «Ливерпулем» (3:3) — проигрывая со счетом 0:2, подопечные Арсена Венгера забили три мяча за пять минут, но пропустили в концовке.

На выезде «Арсенал» одержал победу над «Кристал Пэласом» (3:2) и сыграл вничью с «Вест Бромвичем» (1:1).

2,0Мората забьет Вернувшись домой, «канониры» поделили очки с «Челси» (2:2), а в последнем матче вылетели из Кубка Англии, с треском проиграв выступающему в Чемпионшипе «Ноттингем форесту» (2:4).

Лучший бомбардир команды — Александр Ляказетт с 8 голами в АПЛ, еще 7 мячей забил Алексис Санчес.

В этом сезоне команды дважды сыграли вничью в рамках АПЛ (0:0 и 2:2), и еще раз встречались в рамках Суперкубка Англии, где «Арсенал» победил по пенальти — 1:1 (4:2).

Кубковые встречи с «Челси» обычно складываются в пользу канониров, которые побеждали в Суперкубке Англии сезона 2014/15 со счетом 1:0, в финале Кубка Англии сезона 2016/17 со счетом 2:1 и в последнем С Суперкубке.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «Челси», оценивая победу хозяев с коэффициентом 1,80.

За успех «Арсенала» предлагают 4,20, а ничью в основное время оценивают с коэффициентом 3,75.

2,60Челси забьёт первым и первый гол до и включая 30 мин. Обе команды не слишком удачно выступили в Кубке Англии и обе будут стремиться реабилитироваться за это — особенно «Арсенал», который умеет собираться на кубковые матчи. Впрочем, результативная ничья в выездном матче будет для команды Венгера неплохим результатом и они вполне способны ее добиться.

Интересны варианты «обе команды забьют» за 1,65 и «тотал голов больше 2,5» за 1,67, а также европейский гандикап «победа "Арсенала" +1 гол» — за 1,95.

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