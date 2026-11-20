В рамках турнира UFC Qatar 21 ноября состоится поединок Иржи Прохазки и Навахо Стирлинга в полутяжелом весе. Начало — 23:10 (мск). Постоянный автор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.40.

Иржи Прохазка

Турнирное положение: Бывший чемпион лиги занимает вторую строчку в рейтинге полутяжелого дивизиона и остается одним из самых зрелищных бойцов организации.

Последние бои: В апреле 2026 года на UFC 327 Прохазка уступил нокаутом в первом раунде Карлосу Олбергу. До этого чешский боец шел на серии из двух ярких досрочных побед над Халилом Раунтри и Джамалом Хиллом.

Состояние бойца: Иржи обладает колоссальным опытом (39 боев, 32 победы) и невероятной нокаутирующей мощью. Его фирменный хаотичный стиль, непредсказуемая ударная техника и высочайший темп держат в напряжении любого оппонента. Главная проблема чеха — полное игнорирование защитных элементов и открытый бой на встречных курсах, из-за чего он часто пропускает тяжелые удары на контратаках.

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Навахо Стирлинг

Турнирное положение: 29-летний новозеландский боец стремительно ворвался в топ-5 полутяжелой весовой категории и не знает поражений в профессиональной карьере.

Последние бои: Стирлинг идет на серии из 11 побед подряд. В августе 2026 года он техническим нокаутом в первом раунде одолел Яна Блаховича, а чуть ранее аналогично снес Иона Куцелабу.

Состояние бойца: Навахо базовый кикбоксер высокого уровня. Стирлинг хладнокровно выжидает ошибки соперников, отлично работает и первым, и вторым номером, а по стилю ведения боя во многом напоминает Алекса Перейру.

При этом в партере и на дальней дистанции у него временами возникают трудности под давлением.

Статистика для ставок

Иржи Прохазка одержал 27 побед нокаутами в своей профессиональной карьере из 39 боев

Навахо Стирлинг идет на серии из 11 побед без единого поражения

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В грядущем противостоянии букмекеры отдают предпочтение новозеландскому бойцу, предлагая поставить на победу Навахо Стирлинга за 1.60. На успех Иржи Прохазки коэффициент составляет 2.40.

Прогноз: Стирлинг отдаст инициативу, предлагая чеху идти вперед и раскрываться в привычной манере. Прохазка задавит соперника бешеным темпом и градом ударов, сломив защиту новозеландца за счет колоссального опыта и давления на встречных курсах. Иржи поймает оппонента в фирменной рубке и заберет досрочную победу.

2.40 Победа Иржи Прохазки Ставка на бой #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.40 на бой Прохазка — Стирлинг принесёт чистый выигрыш 1400₽, общая выплата — 2400₽

Ставка: Победа Иржи Прохазки за 2.40.