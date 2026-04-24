В рамках турнира UFC Vegas 116 26 апреля состоится поединок Мишель Монтегю и Майры Силвы в женском легчайшем весе. Начало — 01:00 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз на матч Монтегю — Силва с коэффициентом для ставки за 3.05.

Майра Силва

Турнирное положение: Еще недавно Майра Силва была претендентом на титул. Сейчас она занимает 12-ю строчку в рейтинге легчайшего веса и находится на грани вылета из рейтинга.

Последние бои: За последние 5 поединков у Силвы всего одна победа и 4 поражения. В ноябре 2025 года она уступила по очкам Жаклин Кавальканти. До этого проиграла Жасмин Ясудавичус, Мэйси Чиассон и Ракель Пеннингтон.

Состояние бойца: В 34 года Майра заметно просела в плане скорости, таймингах и общей функциональности. Она часто выглядит уставшей уже после первого раунда и сейчас пребывает на затяжной серии неудач. Опыт у нее большой, но физически бразильянка сильно сдала.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Мишель Монтегю

Турнирное положение: Мишель Монтегю — непобежденная восходящая звезда из Новой Зеландии. Она только начинает карьеру в UFC, но уже считается одним из самых перспективных бойцов дивизиона.

Последние бои: За всю карьеру у Мишель 7 побед в семи боях. В сентябре 2025 года она выиграла по очкам у Луаны Каролины, а до этого регулярно финишировала соперниц в PFL и Bellator.

Состояние бойца: Мишель молода, хорошо готова физически и обладает внушительной базой грэпплинга. Умеет работать в партере во всех позициях.

Монтегю ни разу не проигрывала в ММА и готова доминировать над более возрастными бойцами.

Статистика для ставок

Силва проиграла 4 из последних пяти поединков

Монтегю выиграла все 7 боев в карьере

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеры считают большим фаворитом Мишель Монтегю. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.26, тогда как на успех Майры Силвы предлагают сделать ставку за 4.05.

Прогноз: Бразильянка сейчас в плохой форме — 4 поражения подряд говорят сами за себя. Класс и навыки у Силвы присутствуют, но здесь, скорее, вопрос ментальной составляющей. В таком противостоянии может случиться все, что угодно. И вполне вероятен расклад, при котором бой не дойдет до решения судей.

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.05 на бой Монтегю — Силва принесёт прибыль 2050₽, общая выплата — 3050₽

Ставка: Тотал меньше 2,5 раунда за 3.05.