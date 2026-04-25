В рамках турнира UFC Vegas 116 26 апреля состоится поединок Рафы Гарсии и Александра Эрнандеса в легком весе. Начало — 04:00 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз на матч Гарсия — Эрнандес с коэффициентом для ставки за 1.60.
Рафа Гарсия
Турнирное положение: Рафа Гарсия находится на подъеме и пытается подобраться к топ-15. Однако из-за низкой медийности больших боев не получает.
Последние бои: За последние 5 поединков у Гарсии 4 победы и одно поражение. В сентябре 2025 года он финишировал Джареда Гордона. До этого выиграл по очкам у Винса Пичела, но уступил нокаутом Гранту Доусону. Ранее уверенно прошел Клэя Гуиду и Махешата.
Состояние бойца: Гарсия комфортно чувствует себя в партере и предпочитает переводить бой в борьбу, когда зажимает соперника у сетки. Однако у него есть заметные problemas с защитой от ударов. В целом, Рафа боец уровнем чуть выше среднего. Умеет все, но по чуть-чуть.
Александр Эрнандес
Турнирное положение: Александр Эрнандес уже давно выступает в UFC. Сейчас он за пределами топ-15, но остается очень неудобным соперником для большинства конкурентов по дивизиону.
Последние бои: За последние 4 поединка у Эрнандеса ни единого поражения. В сентябре 2025 он нокаутировал Диего Феррейру, а до этого финишировал Чейса Хупера. Также выиграл по очкам у Курта Холобау и Остина Хаббарда, но ранее проиграл Дэймону Джексону и Биллу Алджео.
Состояние бойца: В 33 года Эрнандес сохранил высокую скорость и взрывную силу. Он очень опасен в стойке, хорошо бьет обеими руками и умеет резко менять темп.
Несмотря на возраст, Александр находится в хорошей физической форме и готов дать трудный бой любому сопернику.
Статистика для ставок
- Гарсия выиграл 4 из последних пяти поединков
- Эрнандес выиграл 3 последних боя досрочно
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеры считают фаворитом Александра Эрнандеса. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.60, тогда как на успех Рафы Гарсии предлагают сделать ставку за 2.40.
Прогноз: Эрнандес быстрее, атлетичнее и опаснее в стойке. Он должен использовать преимущество в ударной технике и не давать Гарсии переводить бой в партер. Американец переживет стартовый натиск, а по истечении экватора встречи его скорость и точность должны стать решающими факторами.
Ставка: Победа Александра Эрнандеса за 1.60.