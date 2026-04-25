В рамках турнира UFC Vegas 116 26 апреля состоится поединок Нормы Дюмонт и Джоселин Эдвардс в женском легчайшем весе. Начало — 04:30 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз на матч Дюмонт — Эдвардс с коэффициентом для ставки за 2.50.

Норма Дюмонт

Турнирное положение: Норма Дюмонт одна из лидеров женского легчайшего дивизиона UFC. Сейчас она занимает третью строчку в рейтинге и считается потенциальным претендентом на титульный бой.

Последние бои: За последние 5 поединков у бразильянки 5 побед. В ноябре 2025 года Дюмонт выиграла единогласным решением у Кетлен Виейры. До этого Норма уверенно одолела по очкам Ирен Алдану, Жермейн де Рандамье и Челси Чендлер.

Состояние бойца: В 31 год Дюмонт находится в отличной форме. Она хорошо работает в стойке, обладает крепкой борьбой и отличной выносливостью. Бразильянка уверенно проводит полные бои и редко допускает ошибки. Сейчас она выглядит максимально мотивированной и готовой к титульной гонке.

Джоселин Эдвардс

Турнирное положение: Джоселин Эдвардс крепкий рейтинговый боец, сейчас занимает 11-ю строчку в легчайшем весе. Дерется ярко и предпочитает не доводить свои поединки до решения судей.

Последние бои: За последние 5 поединков у Эдвардс 3 победы и 2 поражения. В феврале 2026 она финишировала Нору Корнолл, также досрочно победила Присцилу Качоэйру и Челси Чендлер. Однако ранее проиграла Айлин Перес и той же Норе Корнолл в первом противостоянии.

Состояние бойца: В 30 лет Эдвардс сохранила высокую скорость и взрывную силу. Она очень опасна в стойке, бьет сериями и уверенно работает в партере в атаке.

Представительница Панамы сейчас на хорошем ходу после двух досрочных побед и готова дать бой любой сопернице.

Статистика для ставок

Дюмонт выиграла 5 предыдущих поединков подряд

Эдвардс выиграла 3 последних боя досрочно

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеры считают фаворитом Норму Дюмонт. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.54, тогда как на успех Джоселин Эдвардс предлагают сделать ставку за 2.50.

Прогноз: Эдвардс сейчас выглядит очень опасно и мотивировано. Она быстрее в стойке, лучше чувствует дистанцию и всегда готова идти в размены. Если Джоселин сумеет навязать высокий темп и не дать Норме перевести бой в борьбу, то у нее появятся отличные шансы на победу.

