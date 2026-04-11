В рамках турнира UFC 327 12 апреля в Майами состоится поединок Доминика Рейеса и Джонни Уокера в полутяжелом весе. Начало — 06:30 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз на матч Рейес — Уокер с коэффициентом для ставки за 1.95.
Доминик Рейес
Турнирное положение: Доминик Рейес занимает десятую строчку в рейтинге полутяжелого дивизиона. В свое время он дрался с Джоном Джонсом за титул и едва не забрал пояс.
Последние бои: К этому поединку американец подходит после поражения нокаутом от Карлоса Олберга в сентябре 2025-го. До этого Рейес шел на серии из трех побед кряду: нокаутировал Дастина Джейкоби, Энтони Смита и Никиту Крылова.
Состояние бойца: Рейес технически грамотный боксер с хорошим чувством дистанции, который умеет находить нужные углы для ударов. Три последовательных нокаута говорят о том, что мощь никуда не делась. Однако поражение от Олберга обнажило проблемы с защитой.
Джонни Уокер
Турнирное положение: Джонни Уокер занимает 12-ю строчку в рейтинге полутяжелого дивизиона. Бразилец давно в UFC, однако стабильности в выступлениях нет до сих пор.
Последние бои: За последние шесть поединков у Уокера три победы и три поражения. Уступал он Магомеду Анкалаеву и Волкану Оздемиру нокаутом, однако в августе 2025-го реабилитировался, остановив во втором раунде Миньяна Чжана.
Состояние бойца: Уокер боец очень нестабильный, но сильный физически. Размах рук в 208 сантиметров дает ему серьезное преимущество на дальней дистанции. В последнем бою бразилец выглядел собраннее и дисциплинированнее, чем обычно.
Если он сохранит этот настрой против Рейеса, физические данные и нокаутирующая мощь могут стать решающими аргументами.
Статистика для ставок
- Рейес нокаутировал троих соперников подряд перед поражением от Олберга
- Уокер за карьеру одержал 16 побед досрочно
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеры не отдают явного предпочтения ни одному из участников. На победу Рейеса можно поставить с коэффициентом 1.87, тогда как на успех Уокера предлагают сделать ставку за 1.95.
Прогноз: Рейес идет в этот бой после поражения нокаутом, а его защита оставляет желать лучшего. Уокер же в последнем поединке выглядел собраннее, чем ранее. При преимуществе в габаритах и впечатляющей нокаутирующей мощи бразильцу достаточно одного удачного момента, чтобы завершить бой досрочно.
Ставка: Победа Джонни Уокера за 1.95.