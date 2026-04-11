В рамках турнира UFC 327 12 апреля в Майами состоится поединок Доминика Рейеса и Джонни Уокера в полутяжелом весе. Начало — 06:30 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз на матч Рейес — Уокер с коэффициентом для ставки за 1.95.

Доминик Рейес

Турнирное положение: Доминик Рейес занимает десятую строчку в рейтинге полутяжелого дивизиона.  В свое время он дрался с Джоном Джонсом за титул и едва не забрал пояс.

Последние бои: К этому поединку американец подходит после поражения нокаутом от Карлоса Олберга в сентябре 2025-го.  До этого Рейес шел на серии из трех побед кряду: нокаутировал Дастина Джейкоби, Энтони Смита и Никиту Крылова.

Состояние бойца: Рейес технически грамотный боксер с хорошим чувством дистанции, который умеет находить нужные углы для ударов.  Три последовательных нокаута говорят о том, что мощь никуда не делась.  Однако поражение от Олберга обнажило проблемы с защитой.

Джонни Уокер

Турнирное положение: Джонни Уокер занимает 12-ю строчку в рейтинге полутяжелого дивизиона.  Бразилец давно в UFC, однако стабильности в выступлениях нет до сих пор.

Последние бои: За последние шесть поединков у Уокера три победы и три поражения.  Уступал он Магомеду Анкалаеву и Волкану Оздемиру нокаутом, однако в августе 2025-го реабилитировался, остановив во втором раунде Миньяна Чжана.

Состояние бойца: Уокер боец очень нестабильный, но сильный физически.  Размах рук в 208 сантиметров дает ему серьезное преимущество на дальней дистанции.  В последнем бою бразилец выглядел собраннее и дисциплинированнее, чем обычно.

Если он сохранит этот настрой против Рейеса, физические данные и нокаутирующая мощь могут стать решающими аргументами.

Статистика для ставок

  • Рейес нокаутировал троих соперников подряд перед поражением от Олберга
  • Уокер за карьеру одержал 16 побед досрочно

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеры не отдают явного предпочтения ни одному из участников.  На победу Рейеса можно поставить с коэффициентом 1.87, тогда как на успех Уокера предлагают сделать ставку за 1.95.

Прогноз: Рейес идет в этот бой после поражения нокаутом, а его защита оставляет желать лучшего.  Уокер же в последнем поединке выглядел собраннее, чем ранее.  При преимуществе в габаритах и впечатляющей нокаутирующей мощи бразильцу достаточно одного удачного момента, чтобы завершить бой досрочно.

