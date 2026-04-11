В рамках турнира UFC 327 12 апреля в Майами состоится титульный поединок за вакантный пояс в полутяжелом весе между Иржи Прохазкой и Карлосом Олбергом. Начало — 08:00 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз на матч Прохазка — Олберг с коэффициентом для ставки за 1.74.

Иржи Прохазка

Турнирное положение: Иржи Прохазка бывший чемпион UFC в полутяжелом весе, сейчас занимает вторую строчку в рейтинге дивизиона.

Последние бои: За четыре последних поединка у чеха три победы и одно поражение. В январе 2025-го Прохазка нокаутировал в третьем раунде Джамала Хилла, а в октябре того же года повторил результат против Халила Раунтри. До этого Иржи проигрывал нокаутом Алексу Перейре и финишировал Александра Ракича.

Состояние бойца: Прохазка — боец, который выигрывает исключительно досрочно: за всю карьеру лишь два его поединка дошли до судей. После двух поражений от Перейры чех перестроился и снова набрал убедительный ход. Защита у Иржи по-прежнему оставляет желать лучшего, а в борьбе он откровенно слаб. Но нокаутирующая мощь и непредсказуемый стиль делают его опасным для любого в дивизионе.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Карлос Олберг

Турнирное положение: Карлос Олберг занимает третью строчку в рейтинге полутяжелого веса. Ранее был кикбоксером высочайшего уровня, который с течением времени построил успешную карьеру в ММА и подобрался к первому титульному бою в UFC.

Последние бои: За последние 9 поединков новозеландец не потерпел ни единого поражения. В мае 2024-го за 12 секунд нокаутировал Алонзо Менифилда, в марте 2025-го решением одолел Яна Блаховича, а в сентябре досрочно разобрался с Домиником Рейесом.

Состояние бойца: Олберг сейчас находится на пике формы и уверенно движется вверх по рейтингу. Размах рук в 196 сантиметров позволяет ему комфортно работать на дальней дистанции и наносить точные удары. При этом новозеландец неплохо защищается от тейкдаунов и умеет адаптироваться по ходу боя, что наглядно показал поединок с Блаховичем.

Однако против хаотичного стиля Прохазки подобная методичность Олберга может сыграть злую шутку.

Статистика для ставок

5 последних боев Прохазки в UFC закончились нокаутами

За девять побед кряду Олберг шесть раз финишировал соперников

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом противостоянии букмекеры отдают предпочтение Иржи Прохазке. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.74, тогда как на успех Олберга предлагают сделать ставку за 2.04.

Прогноз: Олберг очень серьезный соперник и недооценивать его точно не стоит. Но Прохазка сейчас на ходу и выглядит по-настоящему голодным до пояса. Чех способен держать удар и переживать тяжелые моменты в поединках, а в размене с любым соперником он всегда опасен. Олбергу придется либо идти в затяжную перестрелку, либо рисковать и бить навстречу, и оба варианта играют на руку экс-чемпиону.

