В рамках турнира по профессиональному боксу 12 апреля в Лондоне состоится поединок Тайсона Фьюри и Арсланбека Махмудова в тяжелом весе. Начало — 01:30 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз на матч Фьюри — Махмудов с коэффициентом для ставки за 1.99.

Тайсон Фьюри

Турнирное положение: Тайсон Фьюри бывший чемпион мира в тяжелом весе по версии WBC. В 2024 году дважды проиграл по очкам Александру Усику и после этого взял паузу длиной в полтора года.

Последние бои: За последние четыре поединка у британца две победы и два поражения. В 2023-м Фьюри едва не уступил Фрэнсису Нганну, выиграв лишь раздельным решением. Затем дважды конкурентно проиграл Усику по очкам, после чего объявил о завершении карьеры, но в итоге возобновил ее.

Состояние бойца: Фьюри возвращается после длительного простоя, что само по себе является фактором риска. Два поражения от Усика показали, что уровень уже не тот, а его мотивация вызывает вопросы. При этом «Цыганский король» очень умен в ринге: он умеет менять тактику по ходу боя, великолепно работает ногами и владеет одним из лучших джебов в дивизионе.

Арсланбек Махмудов

Турнирное положение: Арсланбек Махмудов не входит в число обязательных претендентов ни по одной из версий. Хотя еще 3 года назад россиянин был в топ-5 тяжей в рейтинге WBC.

Последние бои: За последние три поединка у россиянина две победы и одно поражение. В 2023-м Махмудов уступил техническим нокаутом Агиту Кабайелу, в 2024-м был остановлен Гвидо Вьянелло. В последнем поединке взял верх единогласным решением над Дэвидом Алленом.

Состояние бойца: Махмудов обладает тяжелым ударом и способен нокаутировать любого соперника. Однако он прямолинейный и предсказуемый боксер с серьезными проблемами в защите и откровенно слабым кардио.

Два досрочных поражения в карьере наглядно показывают, что против опытных и подвижных соперников его план не работает.

Статистика для ставок

Фьюри проиграл 2 последних боя по очкам

Махмудов потерпел оба поражения в карьере нокаутом

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеры отдают предпочтение Тайсону Фьюри. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.17, тогда как на успех Махмудова предлагают сделать ставку за 5.18.

Прогноз: Первые раунды будут самыми опасными для Фьюри: Махмудов постарается сразу навязать давление и силовую борьбу. Но британец прекрасно умеет переживать такие моменты через движение и клинчи. Чем дальше, тем более заметной будет разница в классе и выносливости. К середине боя россиянин начнет уставать, а Фьюри, наоборот, прибавит.

Ставка: Победа Тайсона Фьюри нокаутом в 7-12 раундах за 1.99.