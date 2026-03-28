В рамках турнира по профессиональному боксу в Лас-Вегасе 29 марта состоится поединок Себастьяна Фундоры и Кита Турмана за титул чемпиона мира по версии WBC в первом среднем весе. Начало — 08:00 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз на матч Фундора — Турман с коэффициентом для ставки за 2.65.

Себастьян Фундора

Турнирное положение: Фундора действующий чемпион WBC в первом среднем весе. Американец завоевал пояс в 2024-м, победив Тима Цзю, и с тех пор провел две успешные защиты.

Последние бои: Себастьян выиграл три последних боя. В июле 2025-го он досрочно победил Тима Цзю в реванше, в марте нокаутировал Чордейла Букера в четвертом раунде. В 2024-м победил Цзю раздельным решением в их первом поединке. Всего за карьеру у Фундоры 23 победы, одно поражение нокаутом, одна ничья.

Состояние бойца: Фундора в последних боях заметно спрогрессировал. Если в первом поединке с Цзю все было близко, то в реванше он просто деклассировал австралийца. Американец молод, на пике формы и уверен в себе после ряда громких побед.

Кит Турман

Турнирное положение: Турман бывший чемпион WBA и WBC в полусреднем весе. В свои 37 лет он уже не тот боец, который побеждал Дэнни Гарсию и Шона Портера, и для него это, скорее всего, последний шанс зацепиться за титул.

Последние бои: Кит выиграл два предыдущих боя. В марте 2025-го нокаутировал Брока Джарвиса в третьем раунде, в феврале 2022-го одолел решением Марио Барриоса. А в 2019-м проиграл раздельным решением Мэнни Пакьяо и потерял пояс.

Состояние бойца: Турман долго восстанавливался после травм и почти не выходил в ринг за последние годы: между боями с Барриосом и Джарвисом прошло около трех лет. Да, у Кита отличный тайминг и невероятный опыт, но вопросов к физической форме и выносливости хватает.

Против такого высокого и активного соперника, как Фундора, Турману придется тяжело.

Статистика для ставок

Фундора выиграл 3 последних боя

Только один из последних пяти боев Турмана закончился досрочно

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеры отдают предпочтение Себастьяну Фундоре. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.14, тогда как на успех Кита Турмана предлагают сделать ставку за 5.50.

Прогноз: Турман уже возрастной ветеран, который после длительных пауз тяжело вкатывается в бои. Фундора начнет методично разбивать соперника, а к середине боя, когда Турман устанет, чемпион подтвердит свой статус, оформив очередную громкую победу нокаутом.

Ставка: Победа Себастьяна Фундоры в 7-12 раундах за 2.65.