В рамках турнира UFC Fight Night 270 22 марта в Лондоне состоится поединок Майкла Пэйджа и Сэма Паттерсона в полусреднем весе. Начало — 00:05 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз на матч Пейдж — Паттерсон с коэффициентом для ставки за 2.29.

Майкл Пейдж

Турнирное положение: Майкл Пейдж занимает 13-ю строчку в рейтинге полусреднего веса. Британец провел почти всю карьеру в Bellator, где был главной звездой.

Последние бои: В августе 2025-го Пейдж победил решением Джареда Каннонира — тот работал в стойке и не пытался переводить визави в партер, что полностью устраивало британца. До этого в феврале Майкл перебил и Шару Буллета. В 2024-м проиграл Иэну Гэрри. Как раз, ирландец переводил его и контролировал в партере.

Состояние бойца: Пейдж уникальный ударник с нестандартной кикбоксерской базой. Он опасен на дальней дистанции, хорошо двигается и может поймать любого в размене джебом на скачке. Проблема в том, что против борцов он традиционно проигрывает. Гэрри и Сторли просто переводили его вниз и не давали работать в привычной стихии.

Сэм Паттерсон

Турнирное положение: Сэм Паттерсон не входит в рейтинг, но идет на серии из четырех досрочных побед подряд. 29-летний англичанин проводит третий год в UFC и постепенно набирает ход.

Последние бои: Паттерсон выиграл четыре последних боя, все досрочно. В сентябре 2025-го финишировал Трея Уотерса в первом раунде, до этого в марте 2025-го нокаутировал Дэнни Бэрлоу. В 2024-м задушил Кифера Кросби и Йоана Лайнесса. Единственное поражение в UFC было от Янала Ашмоза в марте 2023-го в дебюте.

Состояние бойца: Сэм универсальный боец, но в этом противостоянии ему придется бороться. Лайнесса и Кросби он переводил довольно легко. При этом в стойке Паттерсон уязвим, и бой с Ашмозом это показал.

Идти в размены с «Веном» будет нелогично.

Статистика для ставок

Пэйдж выиграл 3 из четырех боев в UFC

Паттерсон выиграл 4 последних боя досрочно

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеры отдают предпочтение Майклу Пэйджу. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.53, тогда как на успех Сэма Паттерсона предлагают сделать ставку за 2.29.

Прогноз: Паттерсон не станет испытывать судьбу в стойке, как Каннонир. Он видел, что Гэрри и Сторли сделали с Пейджем, и повторит ту же тактику: перевод в первом раунде, контроль, попытка удушения. Если Сэм переведет Майкла на настил уже в стартовые минуты, то у «Венома» возникнут проблемы.

