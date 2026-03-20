В рамках турнира UFC Fight Night 270 22 марта в Лондоне состоится поединок Майкла Пэйджа и Сэма Паттерсона в полусреднем весе. Начало — 00:05 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз на матч Пейдж — Паттерсон с коэффициентом для ставки за 2.29.
Майкл Пейдж
Турнирное положение: Майкл Пейдж занимает 13-ю строчку в рейтинге полусреднего веса. Британец провел почти всю карьеру в Bellator, где был главной звездой.
Последние бои: В августе 2025-го Пейдж победил решением Джареда Каннонира — тот работал в стойке и не пытался переводить визави в партер, что полностью устраивало британца. До этого в феврале Майкл перебил и Шару Буллета. В 2024-м проиграл Иэну Гэрри. Как раз, ирландец переводил его и контролировал в партере.
Состояние бойца: Пейдж уникальный ударник с нестандартной кикбоксерской базой. Он опасен на дальней дистанции, хорошо двигается и может поймать любого в размене джебом на скачке. Проблема в том, что против борцов он традиционно проигрывает. Гэрри и Сторли просто переводили его вниз и не давали работать в привычной стихии.
Сэм Паттерсон
Турнирное положение: Сэм Паттерсон не входит в рейтинг, но идет на серии из четырех досрочных побед подряд. 29-летний англичанин проводит третий год в UFC и постепенно набирает ход.
Последние бои: Паттерсон выиграл четыре последних боя, все досрочно. В сентябре 2025-го финишировал Трея Уотерса в первом раунде, до этого в марте 2025-го нокаутировал Дэнни Бэрлоу. В 2024-м задушил Кифера Кросби и Йоана Лайнесса. Единственное поражение в UFC было от Янала Ашмоза в марте 2023-го в дебюте.
Состояние бойца: Сэм универсальный боец, но в этом противостоянии ему придется бороться. Лайнесса и Кросби он переводил довольно легко. При этом в стойке Паттерсон уязвим, и бой с Ашмозом это показал.
Идти в размены с «Веном» будет нелогично.
Статистика для ставок
- Пэйдж выиграл 3 из четырех боев в UFC
- Паттерсон выиграл 4 последних боя досрочно
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеры отдают предпочтение Майклу Пэйджу. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.53, тогда как на успех Сэма Паттерсона предлагают сделать ставку за 2.29.
Прогноз: Паттерсон не станет испытывать судьбу в стойке, как Каннонир. Он видел, что Гэрри и Сторли сделали с Пейджем, и повторит ту же тактику: перевод в первом раунде, контроль, попытка удушения. Если Сэм переведет Майкла на настил уже в стартовые минуты, то у «Венома» возникнут проблемы.
Ставка: Победа Сэма Паттерсона за 2.29.