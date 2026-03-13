В рамках турнира UFC Vegas 114 15 марта в Лас-Вегасе состоится поединок Брэда Тавареса и Эрика Андерса в среднем весе. Начало — 02:05 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз на матч Таварес — Андерс с коэффициентом для ставки за 2.20.

Брэд Таварес

Турнирное положение: Брэд Таварес не входит в топ-15 среднего веса. 38-летний американец дерется в UFC с 2010 года, провел 29 боев в лиге (рекорд дивизиона), но последние годы чередует победы с поражениями и никак не продвигается вверх.

Последние бои: Таварес проиграл три из четырех последних боев. В сентябре 2025-го уступил Роберту Брычеку. До этого в апреле он победил решением Джеральда Мершарта. В 2024-м проигрывал Чон Ен Паку и Грегори Родригесу. «Робокоп» нокаутировал его в третьем раунде, хотя Таварес выигрывал начало.

Состояние бойца: Таварес всегда был крепким ударником с хорошей школой бокса, но возраст сказывается. Он уже не выдерживает высокий темп и проседает к третьему раунду. Бой с Родригесом показательный: Таварес вел по очкам, а потом пропустил удар и не восстановился.

Эрик Андерс

Турнирное положение: Эрик Андерс тоже находится вне рейтинга. Бывший футболист, перешедший в ММА в 28 лет, так и не смог выбиться в топы, но при этом остается крепким середняком.

Последние бои: Андерс проиграл два из трех последних боев. В августе 2025-го Кристиан Данкан нокаутировал его в первом раунде. До этого в декабре 2024-го сам нокаутировал Криса Вайдмана во втором отрезке. В 2023-м Эрик проигрывал Марку-Андре Баррио и выигрывал у Кайла Дакаса.

Состояние бойца: Эрик делает ставку на одиночные удары. Он слишком разнообразен, но, если попадает, бой тут же заканчивается. Вайдман и Дакас это прочувствовали.

Однако Андерс уже сам плохо держит удар. Данкан снес его в первом раунде. И в той встрече американец полностью провалился.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеры отдают предпочтение Брэду Таваресу. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.70, тогда как на успех Эрика Андерса предлагают сделать ставку за 2.20.

Прогноз: Таварес после разгрома в бою с малоизвестным Брычеком не будет лезть в размен. Андерс, наоборот, постарается сократить дистанцию и попытается все решить раньше времени. В целом, оба бойца в не самой лучшей форме. Разница в том, что Таварес проигрывает всем подряд, а Андерс только проспектам и топам.

2.20 Победа Эрика Андерса Ставка на бой #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на бой Таварес — Андерс принесёт чистый выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: Победа Эрика Андерса за 2.20.