В рамках турнира UFC Vegas 114 15 марта в Лас-Вегасе состоится поединок Брэда Тавареса и Эрика Андерса в среднем весе. Начало — 02:05 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз на матч Таварес — Андерс с коэффициентом для ставки за 2.20.

Владислав Прусаков

Брэд Таварес

Турнирное положение: Брэд Таварес не входит в топ-15 среднего веса. 38-летний американец дерется в UFC с 2010 года, провел 29 боев в лиге (рекорд дивизиона), но последние годы чередует победы с поражениями и никак не продвигается вверх.

Последние бои: Таварес проиграл три из четырех последних боев.  В сентябре 2025-го уступил Роберту Брычеку.  До этого в апреле он победил решением Джеральда Мершарта.  В 2024-м проигрывал Чон Ен Паку и Грегори Родригесу.  «Робокоп» нокаутировал его в третьем раунде, хотя Таварес выигрывал начало.

Состояние бойца: Таварес всегда был крепким ударником с хорошей школой бокса, но возраст сказывается.  Он уже не выдерживает высокий темп и проседает к третьему раунду.  Бой с Родригесом показательный: Таварес вел по очкам, а потом пропустил удар и не восстановился.

Эрик Андерс

Турнирное положение: Эрик Андерс тоже находится вне рейтинга.  Бывший футболист, перешедший в ММА в 28 лет, так и не смог выбиться в топы, но при этом остается крепким середняком.

Последние бои: Андерс проиграл два из трех последних боев.  В августе 2025-го Кристиан Данкан нокаутировал его в первом раунде.  До этого в декабре 2024-го сам нокаутировал Криса Вайдмана во втором отрезке.  В 2023-м Эрик проигрывал Марку-Андре Баррио и выигрывал у Кайла Дакаса.

Состояние бойца: Эрик делает ставку на одиночные удары.  Он слишком разнообразен, но, если попадает, бой тут же заканчивается. Вайдман и Дакас это прочувствовали.

Однако Андерс уже сам плохо держит удар. Данкан снес его в первом раунде.  И в той встрече американец полностью провалился.

Статистика для ставок

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеры отдают предпочтение Брэду Таваресу.  На его победу можно поставить с коэффициентом 1.70, тогда как на успех Эрика Андерса предлагают сделать ставку за 2.20.

Прогноз: Таварес после разгрома в бою с малоизвестным Брычеком не будет лезть в размен.  Андерс, наоборот, постарается сократить дистанцию и попытается все решить раньше времени.  В целом, оба бойца в не самой лучшей форме.  Разница в том, что Таварес проигрывает всем подряд, а Андерс только проспектам и топам.

Ставка: Победа Эрика Андерса за 2.20.