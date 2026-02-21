В рамках турнира UFC Fight Night 267 22 февраля в Хьюстоне состоится поединок Захари Риса и Мишеля Перейры в среднем весе. Начало — 06:30 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз на матч Рис — Перейра с коэффициентом для ставки за 1.62.

Захари Рис

Турнирное положение: Захари Рис типичный середняк среднего дивизиона, который будет драться дома, в Хьюстоне. На попадание в рейтинги, но получил шанс проявить себя против именитого соперника.

Последние бои: Рис идет на серии из двух побед. В ноябре 2025-го он задушил Джексона МакВея во втором раунде, до этого победил решением Душко Тодоровича. В сентябре 2025-го его бой с Седриком Дюма признали несостоявшимся. Единственное поражение в UFC было нокаутом от Азамата Бекоева в дебюте. Всего в активе Риса 10 побед при двух поражениях.

Состояние бойца: Захари неплох в борьбе, что показал в бою с МакВеем, и достаточно вынослив, чтобы проводить все три раунда. Но нехватка опыта на высоком уровне и отсутствие побед над серьезными именами могут сыграть свою роль. Домашние стены могут добавить уверенности, но против такого оппонента этого может не хватить, потому как в стойке между ним и Мишелем Перейрой целая пропасть в навыках.

Мишель Перейра

Турнирное положение: Мишель Перейра заслуженный ветеран с 45 боями в ММА. Пару лет назад и вовсе находился в топ-15 полусреднего веса. С течением времени бразилец поднялся в средний дивизион и после серии неудач пытается перезапустить карьеру.

Последние бои: Перейра проиграл три последних боя подряд. В августе 2025-го он был нокаутирован Кайлом Дакасом за 43 секунды, до этого уступил решением Абусу Магомедову и проиграл досрочно Энтони Эрнандесу. Серия неудач длится с октября 2024 года. Однако ранее он штамповал победы одну за другой, собрав серию из девяти викторий. Он легко справился с Игорем Потерей, Михалом Олексейчуком и Андре Петроски.

Состояние бойца: Мишель один из самых зрелищных и непредсказуемых бойцов UFC. Его стиль — это хаотичная смесь карате, БЖЖ и акробатики. Перейра опасен в любой момент и может закончить бой ударом с разворота или внезапным удушающим.

Но за свою яркость приходится расплачиваться не самой надежной защитой. Бразилец пропускает много и часто, что и привело к трем поражениям.

Статистика для ставок

Рис проиграл в UFC лишь раз за 4 боя

Перейра проиграл 3 боя подряд, но до этого шел на серии из девяти побед

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеры отдают предпочтение Мишелю Перейре. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.62, тогда как на успех Захари Риса предлагают сделать ставку за 2.36.

Прогноз: Перейра проиграл три боя подряд, но соперники были серьезные — Эрнандес, Магомедов, Дакас. Рис пока бил только проходных ребят и к такому уровню не готов. Бразилец голоден до победы и в хорошей форме. Его непредсказуемый стиль сломает менее опытного оппонента и позволит прервать череду неудач.

Ставка: Победа Мишеля Перейры за 1.62.