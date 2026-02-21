В рамках турнира UFC Fight Night 267 22 февраля в Хьюстоне состоится поединок Джеффа Нила и Уроша Медича в полусреднем весе. Начало — 08:00 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз на матч Нил — Медич с коэффициентом для ставки за 1.75.

Джефф Нил

Турнирное положение: Джефф Нил 12-й номер рейтинга полусреднего дивизиона, ветеран UFC, выступающий с 2018 года. Американец пытается вернуться в топ-10 после тяжелого нокаута в прошлом бою.

Последние бои: Нил подходит к бою после поражения нокаутом в первом раунде от Карлоса Пратеса в августе 2025-го. До этого он эффектно снес Рафаэля Дос Аньоса за полторы минуты. В целом за последние 5 боев у него 2 победы и 3 поражения, причем все досрочные.

Состояние бойца: Джефф базовый ударник. Он агрессивен, любит идти вперед и заканчивать бои досрочно. 76% побед в карьере Нила были нокаутами. При этом 58% поражений тоже досрочные. Он много пропускает, но пока держится в рейтинге.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Урош Медич

Турнирное положение: Урош Медич сербский кикбоксер, находящийся вне рейтинга. В UFC дерется с 2021 года, больших успехов не достиг, но за счет яркого стиля получает статусных соперников.

Последние бои: Урош выиграл два последних боя нокаутами ровно на отметке в 60 секунд. Жертвами серба стали Гилберт Урбина и Муслим Салихов. До этого он и сам проиграл нокаутом Пунахеле Сориано за 31 секунду.

Состояние бойца: Урош Медич базовый кикбоксер с быстрыми руками и разрушительными лоу-киками. У него нет ни одного боя в карьере, дошедшего до решения. Медич либо сносит соперника, либо падает в нокаут сам.

Защита от тейкдаунов на уровне 56%, что против ударника не критично, при этом в партере он посредственен.

Статистика для ставок

4 из пяти последних боев Нила заканчивались досрочно

Медич ни разу в карьере не доходил до судейского решения

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеры видят фаворитом Джеффа Нила. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.38, тогда как на успех Уроша Медича предлагают сделать ставку за 3.10.

Прогноз: Тактики и борьбы здесь не будет. В клетку зайдут два ярких финишера с одной задачей — прикончить оппонента и забрать бонус. Нил опытнее и бил топов, Медич быстрее и свежее. Оба много бьют и оба неприлично много пропускают. В такой рубке побеждает тот, кто попадет первым. Нил выше классом, и он должен наказать оппонента раньше.

1.75 Досрочная победа Джеффа Нила Ставка на бой #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.75 на бой Нил — Медич принесёт чистый выигрыш 750₽, общая выплата — 1750₽

Ставка: Досрочная победа Джеффа Нила за 1.75.