В рамках турнира по профессиональному боксу 15 февраля в Энтерпрайзе состоится поединок Эфе Аджагбы и Чарльза Мартина в тяжелом весе. Начало — 06:30 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз на матч Аджагба — Мартин с коэффициентом для ставки за 2.62.

Эфе Аджагба

Турнирное положение: Эфе Аджагба восьмой номер рейтинга WBC и шестой номер IBF в тяжелом весе, бывший обладатель пояса WBC Silver. Нигериец застрял в роли крепкого середняка и отчаянно нуждается в громкой победе.

Последние бои: Аджагба не побеждал с апреля 2024 года, когда он раздельным решением одолел Гвидо Вианелло. В мае 2025-го он свел вничью бой с Мартином Баколе. Единственное поражение в карьере было от Фрэнка Санчеса в 2021-м. За последние 4 года нигериец провел всего 5 боев, что говорит о проблемах с карьерным продвижением.

Состояние бойца: Эфе классический тяжеловес с отличной любительской школой, хорошим джебом и грамотной работой ног. Он предпочитает боксировать на дальней дистанции, редко форсирует события и не стремится в идти размен. Главная проблема Аджагбы — пассивность и нежелание идти на риск.

Чарльз Мартин

Турнирное положение: Чарльз Мартин экс-чемпион мира по версии IBF, ветеран американского бокса. Свой титул он завоевал в 2016-м, но уже через 85 дней потерял его в бою с Энтони Джошуа. С тех пор так и не вернулся в элиту.

Последние бои: Мартин одержал накануне этого боя две победы подряд. В ноябре 2024-го он нокаутировал в первом раунде Мэттью Маккинни. До этого победил Девина Варгаса. Однако за последние 5 лет у него лишь 4 победы и 3 поражения. Мартин также проигрывал Джареду Андерсону, Луису Ортису и Адаму Ковнацки.

Состояние бойца: Мартин высокорослый левша с неплохой нокаутирующей мощью. Ныне очень зависим от физики, ведь с возрастом (39 лет) потерял скорость и подвижность.

Выносливость на длинной дистанции также под вопросом, особенно против молодого и свежего оппонента.

Статистика для ставок

Аджагба ни разу не проиграл в шести последних боях

Мартин проиграл 3 раза за 7 предыдущих встреч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеров видят фаворитом Эфе Аджагбу. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.15, тогда как на успех Чарльза Мартина предлагают сделать ставку за 5.80.

Прогноз: Аджагба будет работать первым номером, использовать джеб и набирать очки. Мартин попытается поймать его своим левым кроссом, но шанс один на миллион. Ближе к экватору возрастной экс-чемпион начнет пропускать, и рефери вмешается.

Ставка: Победа Эфе Аджагбы в 6–10 раундах за 2.62.