В рамках турнира АСА 199 16 января в Краснодаре пройдет поединок Рамазана Эмеева и Артема Фролова в среднем весе. Начало — 21:30 (мск).

Рамазан Эмеев

Турнирное положение: Рамазан Эмеев бывший боец UFC, а ныне третий номер рейтинга среднего веса АСА. Ветеран дагестанской школы борьбы, известный своими доминирующими выступлениями в партере.

Последние бои: После ухода из UFC карьера Эмеева пошла на спад. За 4 последних боя в сильнейшей лиге мира он потерпел три поражения. Его нокаутировал Джек Делла Маддалена, а также он уступил по очкам Дэнни Робертсу и Тони Мартину. После возвращения в АСА он одержал две победы решением над Владимиром Васильевым и Абдул-Рахманом Джанаевым, но оба боя были тактическими и незрелищными.

Состояние бойца: Эмеев типичный грэпплер, строящий свой успех на тейкдаунах и контроле в партере. Однако с возрастом его физические кондиции и скорость заметно снизились. Он выглдит слишком предсказуемым, а его удары в стойке служат лишь для сближения. Проблемы с ударной техникой и нехватка вариативности давно стали его ахиллесовой пятой. В 38 лет говорить о каком-либо прогрессе уже не приходится.

Артем Фролов

Турнирное положение: Артем Фролов один из лидеров среднего дивизиона АСА, стабильно находящийся в топе рейтинга. Российский боец известен своей универсальностью и высоким бойцовским IQ.

Последние бои: Фролов подходит к этому бою на серии из трех побед подряд. В предыдущих поединках он одолел таких крепких соперников, как Бруну Силву, Лукаса Фернандеса и Мурада Абдуллаева. Все три эти победы были добыты единогласным решением судей, в которых Фролов демонстрировал тотальное превосходство.

Состояние бойца: Артем отлично читает оппонентов, грамотно комбинирует удары и тейкдауны, а также обладает хорошей выносливостью на всю дистанцию. Его главное преимущество в этом матче — возраст, скорость и более современный, разнообразный арсенал по сравнению с ветераном Эмеевым.

Фролов способен как доминировать в стойке, так и успешно бороться.

Статистика для ставок

Рамазан Эмеев проиграл 3 из шести последних боев

Артем Фролов в 4 из пяти последних поединках одержал победу единогласным решением судей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеры считают фаворитом Артема Фролова. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.25. На победу Рамазана Эмеева можно сделать ставку за 4.00.

Прогноз: Фролов, как раз, тот тип умного и универсального бойца, который не даст дагестанцу реализовать его единственный козырь — борьбу. Эмеев, не сумев перевести бой в партер, будет выглядеть бледно и беспомощно. Бой, с большой вероятностью, дойдет до судейского решения, где по всем параметрам будет доминировать Фролов.

Ставка: Победа Артема Фролова по очкам за 2.00.