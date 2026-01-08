В рамках турнира АСА 198 9 января состоится титульный поединок Ислама Омарова и Алихана Сулейманова в полулегком весе. Начало — 23:00 (мск).

Ислам Омаров

Турнирное положение: Ислам Омаров является действующим чемпионом АСА в полулегком дивизионе. На данный момент он занимает третью строчку в общем рейтинге сильнейших бойцов лиги вне весовых категорий. Авторитет дагестанца в организации огромен.

Последние бои: Чемпион не знает поражений в профессиональной карьере (16-0). В предыдущем бою в сентябре 2024 года Омаров оформил победу сабмишном над Курбаном Тайгибовым. До этого он аналогичным способом справился с Алексеем Полпудниковым. Всего за 7 последних встреч у него 7 досрочных побед.

Состояние бойца: Омаров боец, который методично давит и ломает оппонентов в партере. Его главные козыри — безупречная борцовская база, контроль и умение выжимать максимум в каждой позиции. Проблем с выносливостью у него не возникает, что позволяет сохранять высокий темп все пять раундов.

Алихан Сулейманов

Турнирное положение: Алихан Сулейманов бывший чемпион АСА и текущий претендент в полулегком весе. После потери титула он уверенно вернулся в гонку и теперь имеет шанс на реванш.

Последние бои: Чеченский боец уверенно реабилитировался после поражения от Омарова нокаутом в первом поединке. В феврале 2025 года Сулейманов одолел сабмишном Маркоса Родригеса. До этого в июне 2024 года одержал победу единогласным решением судей над крепким бразильцем Карлосом Аугусто. За 5 предыдущих поединков у него лишь один бой дошел до вердикта судей.

Состояние бойца: Сулейманов универсальный боец. У него отличная ударная техника и хорошая борьба. В первом бою до травмы он уверенно контролировал происходящее. Антропометрия и размах рук его ключевые преимущества, которые позволяют держать дистанцию.

Главный вопрос, сможет ли он психологически перебороть поражение и реализовать свой шанс в реванше.

Статистика для ставок

Ислам Омаров завершил досрочно все свои последние 5 поединков.

Лишь один из пяти предыдущих боев Сулейманова дошел до решения

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеры считают фаворитом Ислама Омарова. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.20. На победу Алихана Сулейманова можно сделать ставку за 4.00.

Прогноз: Оба бойца отлично знают сильные и слабые стороны друг друга. Омаров, скорее всего, будет избегать продолжительного обмена в стойке, где Сулейманов может быть опаснее, и сделает ставку на тейкдауны и удушающие в партере. Алихан, в свою очередь, постарается использовать рост и размах, чтобы бить с дальней дистанции и не подпускать чемпиона близко. Маловероятно, что один из них допустит грубую ошибку в стартовых раундах. Бой вполне может дойти до чемпионских отрезков.

