В рамках турнира АСА 198 9 января состоится титульный поединок Ислама Омарова и Алихана Сулейманова в полулегком весе. Начало — 23:00 (мск).

Ислам Омаров

Турнирное положение: Ислам Омаров является действующим чемпионом АСА в полулегком дивизионе.  На данный момент он занимает третью строчку в общем рейтинге сильнейших бойцов лиги вне весовых категорий.  Авторитет дагестанца в организации огромен.

Последние бои: Чемпион не знает поражений в профессиональной карьере (16-0).  В предыдущем бою в сентябре 2024 года Омаров оформил победу сабмишном над Курбаном Тайгибовым.  До этого он аналогичным способом справился с Алексеем Полпудниковым.  Всего за 7 последних встреч у него 7 досрочных побед.

Состояние бойца: Омаров боец, который методично давит и ломает оппонентов в партере.  Его главные козыри — безупречная борцовская база, контроль и умение выжимать максимум в каждой позиции.  Проблем с выносливостью у него не возникает, что позволяет сохранять высокий темп все пять раундов.

Алихан Сулейманов

Турнирное положение: Алихан Сулейманов бывший чемпион АСА и текущий претендент в полулегком весе.  После потери титула он уверенно вернулся в гонку и теперь имеет шанс на реванш.

Последние бои: Чеченский боец уверенно реабилитировался после поражения от Омарова нокаутом в первом поединке.  В феврале 2025 года Сулейманов одолел сабмишном Маркоса Родригеса.  До этого в июне 2024 года одержал победу единогласным решением судей над крепким бразильцем Карлосом Аугусто.  За 5 предыдущих поединков у него лишь один бой дошел до вердикта судей.

Состояние бойца: Сулейманов универсальный боец.  У него отличная ударная техника и хорошая борьба.  В первом бою до травмы он уверенно контролировал происходящее.  Антропометрия и размах рук его ключевые преимущества, которые позволяют держать дистанцию.

Главный вопрос, сможет ли он психологически перебороть поражение и реализовать свой шанс в реванше.

Статистика для ставок

  • Ислам Омаров завершил досрочно все свои последние 5 поединков.
  • Лишь один из пяти предыдущих боев Сулейманова дошел до решения

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеры считают фаворитом Ислама Омарова.  На его победу можно поставить с коэффициентом 1.20.  На победу Алихана Сулейманова можно сделать ставку за 4.00.

Прогноз: Оба бойца отлично знают сильные и слабые стороны друг друга.  Омаров, скорее всего, будет избегать продолжительного обмена в стойке, где Сулейманов может быть опаснее, и сделает ставку на тейкдауны и удушающие в партере.  Алихан, в свою очередь, постарается использовать рост и размах, чтобы бить с дальней дистанции и не подпускать чемпиона близко.  Маловероятно, что один из них допустит грубую ошибку в стартовых раундах.  Бой вполне может дойти до чемпионских отрезков.

