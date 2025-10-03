В рамках турнира PFL 3 октября состоится бой Довлетджана Ягшимурадова и Кори Андерсона в полутяжелом весе. Начало — 22:00 (мск).

Довлетджан Ягшимурадов

Турнирное положение: Ягшимурадов действующий чемпион PFL в полутяжелом весе. Туркменский боец прошел впечатляющий путь от чемпиона ACA до вершины PFL и сейчас находится на лучшей серии в карьере.

Последние бои: В ноябре 2024 года Ягшимурадов эффектно нокаутировал Импу Касанганая за 58 секунд и завоевал титул PFL. До этого были победы над Робом Уилкинсоном и Симоном Бийонгом. Всего за последние пять боев туркмен одержал пять побед.

Состояние бойца: Ягшимурадов кардинально преобразился после перехода в бойцовскую команду American Top Team. Из просто сильного ударника он превратился в разностороннего бойца с улучшенной тактической дисциплиной. Его физическая мощь теперь сочетается с высоким бойцовским IQ.

Кори Андерсон

Турнирное положение: Андерсон бывший чемпион Bellator и один из самых опытных бойцов полутяжелого веса. Американец известен своими победами над топовыми соперниками и всегда составляет проблемы любому оппоненту.

Последние бои: В июле 2025 года Андерсон неожиданно нокаутировал Дениса Гольцова в тяжелом весе. До этого были победы над Карлом Муром и Филом Дэвисом. За последние пять боев американец потерпел лишь одно поражение от Вадима Немкова.

Состояние бойца: Андерсон тактически грамотный боец с отличной борьбой и постоянно улучшающейся ударной техникой. Его стиль построен на давлении, тейкдаунах и контроле.

Однако в возрасте 36 лет его скорость уже не та, что раньше.

Статистика для ставок

Ягшимурадов одержал 7 побед подряд

Андерсон выиграл 3 из последних четырех боев

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В титульном бою букмекеры считают Андерсона фаворитом, предлагая на его победу коэффициент 1.45. На успех Ягшимурадова можно поставить за 2.85.

Прогноз: Их реванш будет кардинально отличаться от первого боя, где Кори выиграл нокаутом. Ягшимурадов стал другим бойцом — более терпеливым, техничным и разнообразным. Андерсон по-прежнему опасен своим давлением и борьбой, но туркменский боец теперь лучше подготовлен к такому стилю. Ожидаем, что Ягшимурадов сможет использовать свою улучшенную защиту от тейкдаунов и найдет момент для своего коронного правого хука.

2.85 Победа Довлетджана Ягшимурадова Ставка на бой #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.85 на бой Ягшимурадов — Андерсон принесёт чистый выигрыш 1850₽, общая выплата — 2850₽

Ставка: Победа Довлетджана Ягшимурадова за 2.85.