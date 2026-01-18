В очередном экспрессе разберем игры итальянской Серии А и английской Премьер-лиги.

«Кремонезе» — «Верона»

Футбол. Чемпионат Италии. Серия А

Команда Давиде Николы сейчас занимает 13-е место в таблице Серии А с 22 очками и показывает сбалансированный и узнаваемый футбол. В прошлом туре «Кремонезе» потерпел разгромное поражение в гостях от «Ювентуса» (0:5).

В той игре команда была непохожа на себя, выглядела абсолютно бездарно и слабохарактерна. На своем поле против одного из аутсайдеров «Кремонезе» с Варди, Бонаццоли и Баскиритто просто обязан реабилитироваться.

Сейчас «Верона» занимает последнюю строчку в чемпионате Италии и имеет в активе всего 13 очков после 20 матчей. У команды нет денег, и она вынуждена комплектоваться малоизвестными футболистами и свободными агентами в надежде их потом выгодно перепродать.

Сейчас главным лотом в составе «Вероны» является молодой бразильский нападающий Жиоване, на которого уже положили глаз статусные команды и готовы подписать его в зимнее трансферное окно. В последнем туре «Верона» проиграла дома «Болоньи» (2:3), а чуть ранее «Лацио» (0:1) на своем поле.

Наш прогноз: победа хозяев с форой 0 за 1,72.

«Лацио» — «Комо»

Футбол. Чемпионат Италии. Серия А

Сейчас «Лацио» находится в стадии перестройки состава после снятия трансферного бана, поэтому президент Лотито пользуется ситуацией и распродает ликвидных футболистов, а вместо них покупает талантливых игроков.

Так уже были отпущены за приличные деньги лидеры Кастельянос и Гендузи, а вместо них были куплены Тейлор и Раткович, который пока гораздо слабее ушедших. Также идут разговоры о продаже Исаксена и Канчельерри, на которых есть большой спрос. Такое положение дел не нравится тренеру Сарри и он уже выразил недовольство ситуацией.

В отличие от римлян дела у «Комо» гораздо лучше в финансовом плане. Команда продолжает собирать таланты со всего мира, а главный тренер Фабрегас растет как тренер.

Сейчас «Комо» занимает шестое место в таблице Серии А и всерьез претендует впервые в своей истории на попадание в еврокубки. В прошлом туре подопечные Фабрегаса уступили «Милану» со счетом 1:3, но поражение не заслуживали, имея гораздо больше моментов, но блистал в воротах соперника Меньян, тогда как россонери забили абсолютно все.

Наш прогноз: победа «Комо» с форой 0 за 1,92.

«Брайтон» — «Борнмут»

Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ

Традиционно для себя в последние годы «Брайтон» балансирует рядом с зоной еврокубков, сейчас располагаясь на 11-м месте в пятиочковом отставании от шестого места.

Команда при немце Хюрцелере стала более рациональной, но все равно много забивает и пропускает. В атаке по-прежнему в большом порядке ветеран Уэлбек, а в полузащите ярко выглядят Митома и Минте.

После продажи Семеньо за большие деньги в «Манчестер Сити» дружина Андони Ираолы стала слабее в атаке, но все равно испанский тренер вряд ли отступит от атакующего футбола. Там растет молодой француз Крупи, который теперь получит гораздо большей игровой практики.

Сейчас «Борнмут» располагается на 15-м месте в турнирной таблице Премьер-лиги с 26 очками. Команда уже забила 34 гола и пропустила 40 мячей в 21 встрече, поэтому вряд ли футбол в исполнении этих команд получится закрытым.

Наш прогноз: обе забьют за 1,49.

