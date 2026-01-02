В очередном экспрессе разберем игры английской Премьер-лиги, французской Лиги 1 и итальянской Серии А.

«Монако» — «Лион»

Футбол. Чемпионат Франции. Лига 1

«Монако» после 16-ти туров Лиги 1 идет на девятой строчке, набрав в этих поединках 23 очка. В активе команды семь побед, два матча вничью и семь поражений при 26-ти забитых и 27-ти пропущенных мячах. Монегаски одержали всего три победы в последних восьми матчах. Несмотря на это, клуб находится в четырех очках от зоны еврокубков.

«Лион» идет на пятой строчке в турнирной таблице с 27 баллами в активе после 16-ти матчей. Гости подходят к этому поединку, имея на балансе восемь побед, три матча вничью и пять поражений. Разница мячей — 22:16. Команда Пауло Фонсеки идет на серии из трех побед к ряду и планирует улучшить позиции в гонке за призовые места.

«Лион» смог забить в четырех из последних пяти матчах. В последнем поединке клуб разгромил «Сен-Сир Коллонж» со счетом 3:0 в Кубке Франции. Дублем в этой игре отметился Павел Шульц. Ранее «Лион» минимально обыграл «Гавр» в Лиге 1 (1:0) и «Гоу Эхед Иглз» поединке Лиги Европы со счетом 2:1. Немец Шульц забил в каждом их этих матчах. На счету полузащитника четыре из последних шести мячей команды.

«Монако» в последнем матче минимально обыграл «Осер» в Кубке Франции со счетом 2:1. В крайнем матче Лиги 1 клуб оказался слабее «Марселя» и проиграл встречу со счетом 0:1. Ранее монегаски смогли добыть победу против «Галатасарая» в Лиге чемпионов (1:0). Обе команды обладают резвой атакой и будут стремиться навязать игру в передней линии.

Наш прогноз: обе команды забьют 1,52.

«Ювентус» — «Лечче»

Футбол. Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» расположился на пятой строчке с 32 очками при девяти победах, пяти матчах вничью и трех поражениях. Команда смогла забить за 17 туров 23 очка, а пропустила 15. Команда Луччано Спалетти идет на серии из четырех побед и может пробиться в топ-3, если в этой встрече все пройдет удачно.

«Лечче» находится в нижней части турнирной таблице Серии А. Команда занимает 16-ю строчку, имея в активе четыре победы, четыре матча вничью и восемь поражений. Это привело к 16 очкам после 17 туров. «Лечче» чередует победы и поражения: две победы и три поражения в последних пяти матчах. Лидером команды можно считать полузащитника Медона Беришу. Однако албанец не сыграет из-за травмы бедра.

«Ювентус» имеет отличные шансы добыть пятую победу к ряду в этом поединке. Отметим, что в четырех викториях команды авторами голов становились разные авторы, однако это не мешает клубу забивать в среднем 1,8 мяча в последних пяти матчах. Против аутсайдера «Ювентус» не станет долго «запрягать сани» и пойдет в бой с первых минут.

Наш прогноз: тотал больше двух мячей 1,38.

«Борнмут» — «Арсенал»

Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ

«Борнмут» идет на 15-й строчке в турнирной таблице АПЛ после 19 туров, набрав 23 очка при пяти победах, восьми матчах вничью и шести поражениях. «Вишни» не могут поймать свою волну и уже имеют серию из 11-ти поединков без побед: пять поражений и шесть вничью. При этом команда пропустила в десяти из 11 игр.

«Арсенал» является лидером АПЛ с 45 очками после 19-ти туров, набрав в свой багаж 14 побед, три матча вничью и два поражения. «Канониры» пропустили меньше всех в чемпионате, остановив счетчик мячей на 12-ти при 37 забитых снарядов. За 25 последних матчей команда проиграла лишь одну игру.

Серия побед «Арсенала» должна внушать страх многим командам АПЛ. Шесть викторий к ряду при трех пропущенных мячей в этих поединках. «Борнмут» при этих вводных будто и не имеет шансов зацепиться за очки. Однако отметим, что команда в последних турах уже смогла отобрать очки у команды из Лондона — ничья против «Челси» со счетом 0:0.

Наш прогноз: Победа «Арсенала» 1,47.

Общий коэффициент — 4,02.