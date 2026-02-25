В экспрессе разберем матчи в Лиге Европы и Лиге конференций. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз на матч Экспресс дня 26 февраля с коэффициентом для ставки за .

«Фиорентина» — «Ягеллония»

Футбол. Лига конференций

«Ягеллония» с решительным настроем готовилась к первому матчу на своём поле. Клуб из Белостока уже имеет успешный еврокубковый опыт — в прошлом сезоне команда дошла до четвертьфинала, где уступила будущему финалисту турнира «Бетису». В чемпионате Польши «Ягеллония» также чувствует себя уверенно, занимая первое место в таблице.

Казалось, что у поляков есть все основания навязать борьбу представителю одного из топ-5 чемпионатов Европы. Однако реальность оказалась иной. В первом тайме хозяева больше владели мячом, но действовали без остроты и ни разу не попали в створ. После перерыва ситуация для польской команды ухудшилась: сохранив территориальное преимущество, она регулярно пропускала быстрые выпады соперника. «Фиорентина» под руководством Паоло Ваноли эффективно использовала свои моменты и отправила в ворота три безответных мяча. На первый взгляд, интрига в противостоянии практически исчезла.

Впрочем, история знает примеры, когда «фиалки» испытывали серьёзные трудности даже после крупных побед. В сезоне-2022/23 в четвертьфинале Лиги конференций итальянцы обыграли «Лех» на выезде со счётом 4:1, но в ответной встрече дома уступали 0:3 и были вынуждены срочно перестраиваться. Букмекеры считают «Фиорентину» фаворитом предстоящего матча во Флоренции.

«Фиорентина» сосредоточена не только на международной арене. В Серии А команда всё ещё балансирует рядом с зоной вылета и параллельно готовится к важному матчу с «Удинезе». Поэтому во встрече с лидером польского чемпионата флорентийцы могут держать в уме и внутренний турнир.

Ставка: Победа «Ягеллонии» с форой (+1.5) за 1.56.

«Црвена Звезда» — «Лилль»

Футбол. Лига Европы

«Црвена Звезда» входила в сезон с амбициозными задачами — выйти в общий этап Лиги чемпионов и сохранить безоговорочное лидерство в чемпионате Сербии, где клуб привык опережать конкурентов на десятки очков. Однако уже в августе планы были нарушены: белградцы не справились с «Пафосом» в квалификации Лиги чемпионов. Вскоре команда утратила и первую строчку в национальном первенстве, после чего руководство решилось на смену наставника.

В конце декабря коллектив возглавил Деян Станкович, незадолго до этого покинувший московский «Спартак». С его приходом результаты заметно улучшились: за два месяца «Црвена Звезда» потеряла очки лишь однажды, сыграв вничью дома с «Сельтой». В целом игра чемпиона Сербии стала более организованной и уверенной.

«Лилль» в последние годы закрепился в числе сильнейших клубов Лиги 1, находясь примерно на одном уровне с «Монако» и «Марселем». Тем не менее, за два последних трансферных окна команда рассталась с рядом ключевых футболистов, включая Джонатана Дэвида, что сказалось на глубине состава. Из недавних приобретений выделяется Гаэтан Перрен, который постепенно адаптируется после выступления в России и начинает приносить пользу.

Букмекеры оценивают шансы соперников как примерно равные. При этом «Црвена Звезда» подходит к ответной игре в отличном эмоциональном состоянии: белградцы добились минимальной победы во Франции (1:0), а затем уверенно выиграли принципиальное дерби у «Партизана» — 3:0.

Ставка: Обе забьют за 1.63.

«Кристал Пэлас» — «Зриньски»

Футбол. Лига конференций

На первый взгляд, у лондонского «Кристал Пэлас» и боснийского «Зриньски» мало общего. Однако их объединяет отсутствие серьёзного опыта успешных выступлений в еврокубках. Английский клуб вообще впервые участвует в континентальном турнире и по ходу сезона учится совмещать матчи Премьер-лиги с играми Лиги конференций. «Зриньски» же за последние два десятилетия лишь эпизодически пробивался в основные стадии турнира и только теперь дебютировал в раундах плей-офф.

Перед первой встречей в Боснии и Герцеговине ожидалось, что «Кристал Пэлас» постарается решить исход противостояния уже на выезде. Однако сценарий оказался иным. Лондонцы открыли счёт незадолго до перерыва, но в начале второго тайма пропустили эффектный мяч после дальнего удара Карло Абрамовича. В дальнейшем игра свелась к борьбе без явных голевых моментов.

В ответном матче букмекеры видят хозяев безоговорочными фаворитами. После победы над «Вулверхэмптоном» в чемпионате Англии команда Оливера Гласнера подходит к игре в хорошем настроении. Для австрийского специалиста еврокубковая кампания имеет особое значение: если «Пэлас» вылетит от «Зриньски», это может негативно сказаться на его репутации перед возможным уходом летом.

Боснийский клуб на выходных сыграл вничью с «Широки Бриег» в национальном первенстве. При всём уважении к гостям, разница в индивидуальном мастерстве и глубине состава между соперниками слишком велика. Трудно представить, что «Зриньски» сумеет добиться положительного результата в Лондоне.

Ставка: ТМ 3.5 за 1.77.

Общий коэффициент — 4.50.