В этом экспрессе проанализируем матчи итальянской Серии А и АПЛ

«Кремонезе» — «Наполи»

Футбол. Чемпионат Италии. Серия А

«Кремонезе» здорово стартовало в текущем сезоне Серии А, но в последнее время притормозило. Несмотря на это, новичок сильнейшего итальянского дивизиона точно не борется за сохранение прописки в элите. В настоящий момент команда из Кремоны имеет в своем активе 21 очко и занимает 11-е место в турнирной таблице. За 16 матчей «серо-красные» смогли как забить, так и пропустить по 18 мячей.

В прошлом туре «тигры» сыграли вничью с «Лацио» (0:0), а до этого проиграли «Торино» (0:1). Только перед этим подопечные Давиде Николы смогли выиграть у «Лечче» (2:0) и «Болоньи» (3:1). Из Кубка Италии «Кремонезе» уже давно вылетело, неожиданно в серии пенальти уступив «Палермо».

Неаполитанцы мчатся к очередному чемпионству и намерены сохранить титул у себя. Команда из Неаполя пока что находится в лидирующей группе и занимает третью строчку в турнирной таблице. «Голубые» смогли набрать 31 очко и только на два балла отстают от лидирующего «Интера». За это время «партенопейцы» забили 22 мяча, а пропустили 13.

В прошлых турах неаполитанский коллектив смог победить «Болонью» (2:0) и «Милан» (2:0) в Суперкубке Италии, выиграв турнир. В чемпионате страны «маленькие ослы» уступили «Удинезе» (0:1), но выиграли у «Ювентуса» (2:1). Также «Наполи» победил «Кальяри» в серии пенальти в Кубке Италии. Помимо этого, подопечные Антонио Конте уступили «Бенфике» (0:2) в Лиге чемпионов.

Наш прогноз: победа «Наполи» за 1.60.

«Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм»

Футбол. Чемпионат Англии. Премьер-лига

«Орлы» взяли прекрасный старт в текущем сезоне, но удержать планку им не удалось и теперь они являются крепкими середняками лиги. В настоящий момент «стекольщики» имеют в своем активе 26 очков и занимают восьмое место в турнирной таблице АПЛ. За 17 матчей лондонцы 21 раз поразили ворота соперника и 19 раз пропустили в свои.

В последней игре лондонский коллектив уступил в серии пенальти «Арсеналу» и покинул Кубок английской лиги. В чемпионате Англии же команда из Лондона проиграла «Лидсу» (1:4) и «Манчестер Сити» (0:3). Лишь перед этим «Кристал Пэлас» победил «Фулхэм» (2:1) и «Бернли» (1:0). Также подопечные Оливера Гласнера сыграли вничью с «КуПСом» (2:2) в Лиге конференций.

«Шпоры» же пока что проваливают текущий сезон и их сложно назвать даже середняками АПЛ. Сейчас в активе лондонцев лишь 22 балла и 14-я строчка в турнирной таблице. В настоящий момент «лилейно-белые» имеют следующую разницу забитых и пропущенных мячей — 26:23.

В прошлых турах команда из Лондона проиграла «Ливерпулю» (1:2) и «Ноттингем Форест» (0:3). Перед эти же «Тоттенхэм» смог победить «Брентфорд» (2:0) и сыграл вничью с «Ньюкаслом» (2:2). Также лондонский коллектив уступил «ПСЖ» (3:5), но разгромил «Славию» (3:0) в Лиге чемпионов.

Наш прогноз: обе забьют за 1.75.

«Аталанта» — «Интер»

Футбол. Чемпионат Италии. Серия А

Команда из Бергамо не может навязать борьбу лидерам в текущем сезоне и идет сразу же за ними. В настоящий момент «богиня» имеет на своем счету 22 очка и занимает девятое место в турнирной таблице. Бергамаски за 16 смогли забить 20 мячей, а пропустили всего 18.

В прошлых играх «королева провинциалов» победила «Дженоа» (1:0) и «Кальяри» (2:1). До этого же бергамаский коллектив уступил «Вероне» (1:3). Также «Аталанта» продолжает борьбу в Кубке Италии, где уже выиграла у «Дженоа» (4:0). Помимо этого, подопечные Раффаэле Палладино взяли верх над «Айнтрахтом» (3:0) и «Челси» (2:1) в Лиге чемпионов.

Миланцы же являются главными претендентами на чемпионский титул в текущем сезоне. У «змей» прекрасный состав и отличная игра, что и подтверждается результатами. Сейчас на счету миланского коллектива 33 очка и первая строчка в турнирной таблице Серии А. «Черно-синие» только на один балл опережают «Милан». За 15 туров команда из Милана забила 34 мяча, а пропустила всего 14.

В своей последней игре «желанная» уступила «Болонье» в серии пенальти в полуфинале Суперкубка Италии. В чемпионате страны же «Интер» победил «Дженоа» (2:1), «Комо» (4:0) и «Пизу» (2:0). Также «нерадзурри» прошли «Венецию» (5:1) в Кубке Италии. Помимо этого, подопечные Кристиана Киву проиграли «Атлетико» (1:2) и «Ливерпулю» (0:1) в Лиге чемпионов.

Наш прогноз: обе забьют за 1.64.

