Экспресс дня 23 мая. Ставки и прогнозы на футбол

В очередном экспрессе рассмотрим матчи в чемпионатах Беларуси, Италии и Испании На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Витебск» — «Динамо-Брест»

Футбол. Чемпионат Беларуси

«Витебск» находится в середине турнирной таблицы чемпионата Беларуси. В активе команды 14 набранных очков. В девяти встречах «Витебск» одержал 4 победы, дважды сыграл вничью и потерпел три поражения.

В апреле-мае «Витебск» в девяти встречах уступил дважды. Беспроигрышная серия клуба на данный момент составляет три матча. Удастся ли команде снова порадовать болельщиков положительным результатом?

«Динамо-Брест» в текущем сезоне борется за медали. Сейчас клуб идет 3-м в таблице. В активе команды 18 очков по итогам девяти встреч.

В последних матчах «Динамо-Брест» штампует одну победу за другой. Выигрышная серия команды составляет четыре встречи. «Динамо-Брест» не уступает с 4 апреля. В этот день клуб дома проиграл «Макслайну» со счетом 0:2, который сейчас лидирует в таблице.

Ставка: Обе не забьют за 1.75.

«Наполи» — «Кальяри»

Футбол. Чемпионат Италии

«Наполи» в двух последних матчах Серии А дважды сыграл вничью. Тем не менее, команда не потеряла лидерство и идет первой за тур до окончания чемпионата Италии-2024/25. Подопечным Антонио Конте осталось сделать последний шаг для завоевания скудетто.

Букмекеры не сомневаются в успехе хозяев. Возможно, даже будет разгром. «Наполи» с первых минут захватит инициативу и обрушит на гостей шквал атак. Неаполитанцы наверняка постараются решить все вопросы еще в первом тайме.

Перед «Кальяри», в отличие от соперника, не стоит никаких турнирных задач. Ранее команда дома разгромила «Венецию» со счетом 3:0 и обеспечила себе прописку в Серии А на следующий сезон.

Прогнозы и ставки на футбол

В первом круге «Наполи» на выезде разгромил «Кальяри» со счетом 4:0. Сейчас сценарий может повториться. У подопечных Конте не должно возникнуть никаких проблем.

Ставка: Победа «Наполи» с форой (-1.5) за 1.53.

«Бетис» — «Валенсия»

Футбол. Чемпионат Испании

«Бетис» активно готовится к финалу Лиги конференций с «Челси». В последних четырех матчах команда ни разу не победила. Однако впереди встреча с «Валенсией», у которой уже нет никакой турнирной мотивации.

В таблице Ла Лиги «Бетис» находится на 6-й строчке. Клуб набрал 59 очков. У «Бетиса» в 37 матчах 16 побед, 11 ничьих и 10 поражений.

«Валенсия» начала текущий месяц с побед над «Лас-Пальмасом» (3:2) и «Хетафе» (3:0). Но потом были зафиксированы минимальные поражения с одинаковым счетом 0:1. «Летучие мыши» уступили в Ла Лиге «Алавесу» и «Атлетику».

В первом круге «Валенсия» дома одолела «Бетис» со счетом 4:2. Сейчас клуб из Севильи наверняка возьмет реванш. Букмекеры считают «Бетис» фаворитом предстоящей встречи.

Ставка: Победа «Бетиса» с форой (0) за 1.55.

Общий коэффициент — 4.15.